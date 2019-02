Hoy miércoles seguirá el tiempo bueno en Campana, con un cielo mayormente despejado y una temperatura agradable: amanecerá muy fresco y luego el termómetro se moderará hasta un nivel confortable: 26 grados es la máxima prevista. El viento será suave y prevalecerá del Noreste. La situación meteorológica muestra la presencia de un sistema de alta presión, que estará anclado sobre Uruguay, promoviendo condiciones de tiempo bueno sobre nuestra región. Como ocurrió ayer, volverá a amanecer muy fresco, esta vez con unos 12 grados, volviéndose luego agradable y seco. Mañana jueves estará pasando una débil perturbación de altura y podrían hacer algunas gotas en la madrugada. Si no se producen esas precipitaciones, sí se observará un cielo cargado de nubes. Con el amanecer las nubes tenderán a alejarse y el cielo volverá a lucir despejado a partir de media mañana. Subirá la temperatura y por la tarde estará ligeramente cálido. El viernes se espera una jornada de sol pleno, con una noche fresca y una tarde cálida y seca. El sábado seguirá soleado y hará más calor, siempre con baja humedad: 33 grados es la máxima prevista para ese día. El domingo seguirá el cielo despejado, dentro de un ambiente caluroso: 34 grados será la máxima, con poca humedad aún. La semana entrante tendremos jornadas muy calurosas, pero no sofocante, ya que la humedad no se disparará. Pronósticos Hoy, miércoles 13: el cielo estará despejado o algo nublado. La mañana oscilará entre muy fresca y templada y la tarde será agradable: 12 y 26 grados son los extremos previstos de la temperatura. El viento soplará débil del Noreste. Mañana, jueves 14: durante la noche y primeras horas de la mañana estará inestable y quizás se registre algo de lluvia débil. Luego mejorará y se despejará. La temperatura subirá, con 15 grados de mínima y 29 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Este. Viernes 15: el cielo estará despejado. Será un día cálido, con 16 grados de mínima y 32 grados de máxima. El viento soplará débil de direcciones variables.



El Tiempo en Campana:

Confortable

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: