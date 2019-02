P U B L I C





El mono, flexibilidad, optimismo, sano fluir sexual, sanar el niño herido, disfrute. hace de lo cotidiano algo mágico. KIN 111 - MONO 7- GUIADO POR LA NOCHE LA ENERGÍA POR 13!! Fuertísima energía para poder disfrutar soñar, reír, cantar!! 6TO DIA PORTAL- 6 DE 10 El MONO libera tensiones, rigidez mental, bloqueo emotivo, nos da la oportunidad de salir de la rutina. Día para hacer pequeños cambios en la pareja que nos van a hacer avanzar en la relación. Día para redescubrir la magia que puede ser que este un poco olvidada por los problemas cotidianos. El mono viene hoy a pedirnos que soltemos las caras de culo, las tristezas, las amarguras, la rutina, las cosas rígidas. El MONO, nos hace recuperar las capacidad de juego y la NOCHE de soñar con que nuestros deseos se hagan realidad. EL TONO 7, ES TONO DE PAREJA, DE RESONAR CON UN PAR! Día para estar flexibles con la pareja, para salir a divertirse, para sanar, para fluir sanamente en lo sexual No te pongas fóbico, no te pongas rígido, no te metas en la cueva, salta reí, fluí que hoy todo esta multiplicado x 13, lo bueno y lo malo, haz que este día sea muy divertido!! Hoy no se aceptan reclamos, ni presiones. Libertad de acción y momentos agradables en este día. Hoy puede ser un gran día a pesar del entorno y el país, aprovecharlo depende de ti!! Que así sea!! Carpe Diem!! Buen mitad de semana para todos!!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Mono 7 - Energía del Miércoles 13/02/2019 - Trecena de la Serpiente

Por Alejandra Dip

