Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PLAZA DESCUIDADA "Hace más de un mes que no se corta el pasto de la Plaza Independencia los niños no pueden disfrutar de la plaza debido a la falta de mantenimiento los pastos ya miden más de 40 cm", escribe Héctor del barrio 9 de Julio. FALTÓ TERMINAR ARREGLO "Ya pasaron tres semanas desde que se arregló el tema de la pérdida de agua. Ahora hacemos reclamo a quien correponda de venir a tapar con cemento el bache ubicado en San Luis al 300 (barrio Lubo)", escribe Liliana. ZANJAS SUCIAS "Las zanjas de la calle Jujuy entre Modarelli y Alferi.....es una vergüenza. Lleno de mosquitos, ratas y lauchas, ni se puede estar en la vereda", escribe Mónica. LOS POZOS DE LAS PRADERAS "Vuelvo a repetir el reclamo. Así de horribles se encuentran las calles del barrio Las Praderas, y eso no es nada; las calles de tierras se encuentran con unos cráteres de 5cm de profundidad. Solo se les pide a las autoridades municipales que vengan a ver como se encuentra este barrio y así poder arreglarlos. Tal vez nos podríamos conformar con que pasen la máquina niveladora y tapar los baches de las calles asfaltadas, el cual no es mucho pedir", escribe Rolando. VEREDAS LEVANTADAS "Reclamó hecho 7/8/18 por vereda levantada y ramas en peligro de caída prohíben poda pero ¿Dónde está Parque y Jardines? ¿Se pagan impuestos para qué? Ellos vinieron me hicieron el acta de reclamo y quedaron en venir nunca aparecieron. Vivo al lado de la escuela y los chicos se caen por la vereda ya la arreglé pero se levanta por las raíces" escribe David Balan, del barrio Banco Provincia calle Padre Roza. #QuejaVecinal camino alternativo de la isla otra vez inundado, no hay terraplén ni zanjas de alivio para los vecinos de #Campana del Canal Irigoyen, tienen que dejar los vehículos en la Ruta 12 e ingresar caminando entre el agua y el barro con vivirás y bichos. Solicitan mejoras pic.twitter.com/rY07NZWbFJ — Daniel Trila (@dantrila) 12 de febrero de 2019 #ComoRecibimos "mirada desde el barrio Albizola. Calles sin luz desde Mateo Blanco, que es la principal hasta el fondo del barrio. Está muy oscuro y peligroso" pic.twitter.com/JkWQJKSshO — Magui Felizia (@mawifelizia) 8 de febrero de 2019 #QuejaVecinal enorme pozo por rotura de caño de cruce en esquina de Pujolet y Bernatené, barrio Las Praderas. Según los vecinos fue señalizado con maderas hace tiempo y quedó en el olvido. pic.twitter.com/PYW9RRxFEt — Daniel Trila (@dantrila) 7 de febrero de 2019

13 de Febrero de 2019:

Quejas Vecinales

