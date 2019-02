Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 13/feb/2019. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 13/feb/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Noticias de Actualidad







TESTIGO PROTEGIDO Víctor Manzanares, el histórico contador del matrimonio Kirchner, ingresó ayer al Programa de Protección de Testigos e Imputados colaboradores, luego de confesar en la causa de los cuadernos por el pago de sobornos en la obra pública durante el gobierno anterior. El contador fue aceptado por el programa a cargo del Ministerio de Justicia luego de expresar temor por su seguridad, más aún porque comparte el penal de Ezeiza con muchos ex funcionarios kirchneristas y empresarios procesados por sobornos. Manzanares selló la semana pasada un acuerdo con el fiscal federal Carlos Stornelli para ser considerado arrepentido en la causa de los cuadernos y para que sea efectivo resta ser homologado por el juez federal Claudio Bonadio. DESMENTIDA El Gobierno desmintió que la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) haya pedido que se prohíba por una ley del Congreso una modificación de la carta orgánica del Banco Central. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, afirmó "el Fondo Monetario no pidió eso en la reunión" que mantuvieron funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Haciendo, con los integrantes del organismo internacional que están realizando la tercera revisión de las metas comprometidas por la Argentina en el marco del acuerdo Stand By firmado el año pasado. En declaraciones formulas al término de la reunión de gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, Dietrich se refirió al supuesto pedido del organismo internacional para dar más autonomía al Banco Central:"(Nicolás) Dujovne me comentó que no surgió eso en la conversación de ayer". MORATORIA El vicepresidente de la Confederación General Empresaria (CGERA), Ariel Aguilar, afirmó este ayer que la deuda impositiva de las Pymes "la generó la propia política económica del Gobierno" y reclamó una "moratoria en serio" para que las empresas puedan pagar. Aguilar señaló que en el 2017 "más de 150.000 pymes sufrieron embargos de la AFIP y se calcula que el año pasado ese número creció entre un 20% y un 30%, porque las empresas no pueden pagar los impuestos por la propia crisis que generó el Gobierno". El dirigente recordó que antes de la crisis del dólar, se le pidió a la AFIP y también al ministerio de Producción (que en ese momento era conducido por Francisco Pancho Cabrera) "una moratoria para afrontar la situación, pero no hubo respuesta. JUICIO HISTORICO El Tribunal Supremo abrió ayer el histórico juicio contra 12 dirigentes independentistas catalanes, implicados en el fracasado intento de secesión de octubre de 2017, justo cuando la cuestión catalana tiene la política española patas arriba y amenaza con precipitar las elecciones. Los acusados aparecieron sentados en cuatro banquetas ante los siete jueces, en una primera sesión en la que sus abogados presentaron el juicio como un proceso políticamente sesgado. "La causa atenta contra la disidencia política", afirmó Andreu Van den Eynde, abogado del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, para el cual la fiscalía pide 25 años de cárcel. El proceso, retransmitido en directo por televisión, podría durar unos tres meses, y en él declararán cientos de testigos, entre ellos el ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: