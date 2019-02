SE ESCAPÓ EL LÍDER En el cierre de esta segunda fecha de la segunda rueda de la Primera D, Argentino de Merlo venció 1-0 como local a Atlas y amplió su margen como líder del campeonato. Es que así llegó a los 33 puntos y le sacó cinco de diferencia al conjunto de General Rodríguez y también a Real Pilar y Argentino de Rosario (todos tienen 28). En el otro encuentro disputado ayer, Centro Español (12º con 15 puntos) superó 1-0 como local a Deportivo Paraguayo (14º con 13). El delantero de Puerto Nuevo abrió el camino en la victoria sobre Central Ballester. Tras el encuentro señaló que el equipo no debe confiarse: "Tenemos que seguir mejorando". En el arranque de la temporada, Enzo Moreno fue una fija como titular en los primeros seis encuentros de Puerto Nuevo. Después empezó a ceder terreno y perdió su lugar en el once inicial. Pero en el comienzo de este 2019 realizó una buena pretemporada y luego tuvo un positivo ingreso en el segundo tiempo frente a Atlas. Así volvió a ganarse su chance desde el minuto cero frente a Central Ballester el pasado lunes. Y no la desaprovechó. Incluso, a los 3 minutos de juego, fue el encargado de abrir el marcador con un remate cruzado tras una buena habilitación de Marcelo "Coco" González. Fue su primer grito en Primera División: "Es una sensación única. Estoy muy contento porque se me abrió el arco y porque pude aportar para el equipo", contó respecto a esa conquista que encaminó el 3-0 final sobre Ballester. "Por momentos fuimos superiores y pudimos manejar la pelota. También nos ayudó que pudimos abrir el marcador muy temprano, que llegamos rápido al 2-0 y que ellos se quedaron con un jugador menos", explicó respecto al trámite del encuentro. Sobre las claves del triunfo, Moreno destacó la actuación de sus compañeros en todas las líneas: "La cancha estaba rápida y nos pudieron usar a mí por derecha y al Tucu (Mauricio Ruiz) por izquierda. Además, Bonet estuvo seguro en las oportunidades claras que le quedaron a ellos y pudo mantener el arco en cero. La defensa estaba segura también y en el mediocampo teníamos a dos animales que dejaron todo (por Kevin Redondo y Oscar Peñalba). Después, Coco desequilibró mucho y Naza (Gómez) peleó todas arriba. Creo que hay que seguir por este camino, que así nos va a ir muy bien". Con esta victoria, Puerto Nuevo cortó una racha de tres derrotas consecutivas (ya había sufrido una similar a mitad de la primera rueda), trepó hasta el sexto puesto y busca iniciar una nueva racha positiva que lo confirme definitivamente entre los protagonistas de la parte alta de la tabla de posiciones. "Este equipo está para pelear arriba", asiente Moreno. "Tenemos un buen plantel, de buena gente, muy humilde y guerrera. Eso te da muchas ganas de seguir para adelante. Ahora hya que seguir mejorando en la semana, porque podemos ser más de lo que fuimos contra Ballester y sabemos que vamos a necesitar hacer un gran partido frente a Defensores de Cambaceres, porque será un rival muy duro", cierra el delantero.



ENZO MORENO MARCÓ EL 1-0 ANTE BALLESTER CON UN REMATE CRUZADO.



Primera D:

Enzo Moreno; "Hay que seguir por este camino"

