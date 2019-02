Luego del triunfo de Las Campanas por 3 a 1 sobre Sport Club Magdalena, el autor del tercer gol se ilusiona con que el equipo encuentre regularidad y pueda seguir sumando para llegar a la clasificación a la próxima instancia. El año pasado, Franco Otta (24) había tomado la decisión de no seguir jugando al fútbol "por cuestiones personales", interrumpiendo una carrera que se inició en las divisiones inferiores de Villa Dálmine, que siguió en Chacarita y que posteriormente lo llevó a la Segunda División de Grecia, donde jugó en el Zakynthos y el Tyrnavos, equipo con el que llegó a enfrentar al poderoso Olympiakos. Posteriormente regresó a nuestro país, se incorporó a Villa Dálmine (ingresó frente a Guillermo Brown y Ferro en la parte final de la temporada 2016/17) y luego pasó a Sudamérica, equipo de la Primera División de Uruguay. Ése había sido su último registro hasta que recibió el llamado de Atlético Las Campanas para ser parte del plantel que está afrontando el Torneo Regional Federal Amateur 2019. Y el pasado domingo, en su segundo encuentro con la camiseta del último campeón de la Liga Campanense convirtió el tanto que selló el triunfo 3-1 sobre Sport Club Magdalena. "Fue un gol muy importante para mí, ya que hacía un tiempo por cuestiones personales había tomado la decisión de no jugar más al fútbol. Sinceramente no me imaginé estar jugando ahora y por eso es que le quiero agradecer a la gente de Las Campanas que me trajo y me dio la posibilidad de otra vez estar en una cancha", contó Franco en diálogo con La Auténtica Defensa. "Fue un partido muy complicado con un rival que proponía jugar con la pelota al piso y que también generaba peligro metiendo pelotas al área. Por suerte pudimos dominarlos y convertir dos veces en el primer tiempo y eso nos dio mayor tranquilidad. En el segundo ellos se vinieron con todo y supimos cuidar el resultado, aunque tuvimos que esperar hasta la última jugada para liquidarlo", agregó el hijo de Walter Nicolás. La victoria sobre Sport Magdalena redundó en los primeros puntos del certamen para Las Campanas, dado que en su primera presentación había perdido 3-0 como visitante frente a ADIP de La Plata. En ese sentido, Otta explicó que el triunfo como local "fue un desahogo y una felicidad muy grande porque se trabajó mucho para ello". "Además fueron tres puntos clave en nuestra lucha por clasificar. Esta victoria nos tiene que servir como envión para tratar de traernos un triunfo a Campana en nuestro próximo partido", añadió el atacante. El siguiente compromiso del equipo de nuestra ciudad será ante Social y Deportivo Pila como visitante, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Zona 5 de la Región Pampeana Norte que tiene como único líder a Everton de La Plata con 7 puntos. Después aparecen Las Campanas, ADIP y Deportivo Pila, todos con 3. Y cierra Sport Club Magdalena con 1. "En este torneo nos toca enfrentarnos con rivales de jerarquía y experiencia. Nosotros somos un club muy humilde, con un grupo de trabajo muy unido y con jugadores que desde el primero al último tiran para adelante para intentar dejar bien parado al club y a la ciudad en este torneo tan importante", explica Franco, que igualmente advierte: "Pero también soñamos con clasificar a la siguiente ronda".



FRANCO OTTA SEÑALÓ QUE EL TRIUNFO ANTE SPORT MAGDALENA FUE “UN DESAHOGO Y UNA FELICIDAD MUY GRANDE". (FOTO: GENTILEZA MERLI FOTOGRAFÍA)



Torneo Regional Federal:

Franco Otta; "Esta victoria nos tiene que servir como envión"

