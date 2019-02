En el inicio de la Zona Campeonato de la Primera B perdieron 5-0 como locales. El equipo platense les anotó cuatro goles en menos de 20 minutos. El pasado fin de semana se puso en marcha la segunda parte de los campeonatos de fútbol femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En ese marco, las chicas de Puerto Nuevo recibieron a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la primera fecha de la Zona Campeonato de la Primera B. Y poco pudieron hacer contra la contundencia de las Triperas, que se impusieron 5-0 al cabo de los 90 minutos. Es que Gimnasia, que en la primera parte de la temporada acumuló nueve victorias en diez presentaciones, cumplió con todo lo que prometía en la previa: poderío físico y técnico, contundencia a la hora de llegar al arco rival y varias jugadoras de un altísimo nivel, entre las que se destacó la volante ofensiva Milagros Oliver. Incluso, a los 20 minutos de juego, las platenses ya habían marcado cuatro goles en una ráfaga que sentenció el pleito muy tempranamente ante un Puerto Nuevo que sufrió bajas significativas (Marisa González, Emilce Correa y Karen Ramírez, entre ellas). El once inicial que dispuso el entrenador Néstor Daniel Gómez para el Auriazul fue: Jaqueline Schmidt (capitana); María Rodríguez, Nancy Ríos, Soledad Medina, Micaela Scandroglio; Dana Breddle, Rocío González, Milagros Soria, Sabrina Ogrine; Manuela Cardozo y Micaela González. En el complemento ingresaron Erica Luque por Mica González, Florencia Zapata por Breddle y Nicole Viviant por Ríos. Mientras que Elizabeth Gamarra, Juliana Mazzotta, Triana Ocampo, y Lucila Molinas completaron la nómina de convocadas. Los goles de Gimnasia los anotaron Marilyn Esquivel, Juana Bilos, Lucía Zarza y Florencia Sánchez (2). En los restantes encuentros de esta primera fecha de la Zona Campeonato de la Primera B se dieron los siguientes resultados: *Comunicaciones 2 (Celeste Garay y Lucia González) - Lima FC 3 (Gisela Fernández, Carolina Santos y Daniela Moreno). *Real Pilar 4 (Magalí Benitez -2-, Zoraida Leguizamón y Marina González) – Luján 1 (Micaela Adorno). *SATSAID 4 (Delfina Beccacece -2-, Yamila Ruiz y Florencia Rivas) – Deportivo Español 0. *Banfield 5 (Tamara Villamayor -2-, Mariana Frambati, Rocío Segovia y Rocío Szewczuk) – All Boys 0. El próximo compromiso de Puerto Nuevo será como visitante frente a Deportivo Español por la segunda fecha que también tendrá los siguientes encuentros: All Boys vs. Real Pilar, Banfield vs. SATSAID, Gimnasia (LP) vs Comunicaciones y Lima FC vs Luján.

SABRINA OGRINE DISPUTA EL BALÓN ANTE MILAGROS OLIVER, FIGURA DE LAS TRIPERAS. Por un #FutFemProfesional Previo al puntapié inicial del encuentro entre Puerto Nuevo y Gimnasia (LP) se vivió un momento muy especial y emotivo: los dos equipos se reunieron de espaldas a la platea del Carlos Vallejos y desplegaron una bandera que rezaba ´´Todas juntas por un #FutFemProfesional´´, un gesto que está íntimamente relacionado al episodio que denunció Macarena Sánchez Jeanney, jugadora de primera división del Club Deportivo UAI Urquiza, quien fue desafectada de su club sin recibir indemnización ni demás derechos que le corresponden como trabajadora. Sanchez Jeanney y su reclamo llegaron a los grandes medios nacionales, e incluso el sábado la jugadora denunció que fue amenazada de muerte a través de las redes sociales. La movida de la bandera fue realizada en una gran cantidad de partidos de la fecha, tanto de Primera A como de Primera B.

LAS JUGADORES DE PUERTO NUEVO Y GIMNASIA POSARON JUNTO A LA CONSIGNA. MARINA GONZALEZ ANOTÓ PARA REAL PILAR La volante ofensiva campanense Marina González (ex Puerto Nuevo, Independiente y Villa San Carlos), que actualmente juega para Real Pilar, marcó uno de los goles de la victoria de "Las Reinas", que superaron por 4 a 1 a Luján en esta primera fecha de la Zona Campeonato de la Primera B. Real Pilar es uno de los equipos más fuertes de la divisional y candidato al ascenso directo junto a Gimnasia (LP) y SATSAID.

EL FESTEJO DE LA CAMPANENSE ANTE LUJÁN.

Futbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo sufrieron la contundencia de Gimnasia (LP)

