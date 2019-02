Contará con la participación de siete equipos. Los partidos se jugarán sábado y domingo desde las 17 horas. El próximo fin de semana será el turno de los Varones. Este fin de semana se realizará la quinta edición de Torneo Relámpago Femenino "Handball junto al río" que se desarrolla en el Campana Boat Club, ya una tradición veraniega en la ribera de nuestra ciudad, que en este 2019 verá en acción a siete equipos. Los participantes serán: 300, Drinking Team (dos equipos formados por jugadoras del CBC), Flyn Paff (de la Zona Sur del Conurbano), All Blacks (Garín), Navarro (de dicha localidad), Culpa de Mayores (de Avellaneda) y Deer (José C. Paz). En esta oportunidad no estará presente Muñiz, campeón de la edición 2018, cuando le ganó la final a 300, que también fue finalista en 2017 y anteriormente había sido el campeón en 2016. Por el formato de disputa del certamen, en este 2019 los siete conjuntos participantes se dividirán en dos grupos: en la Zona 1 estarán Flyn Paff, All Blacks, 300 y Navarro, mientras que en la Zona 2 jugarán Deer, Culpa de Mayores y Drinking Team. La competencia se desarrollará sábado y domingo desde las 17 horas y después de enfrentarse todos contra todos en cada una de las zonas, los dos mejores de cada grupo avanzarán a semifinales. En esta edición, los encuentros serán arbitrados por jueces de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) y habrá tres equipos que se alojarán en las instalaciones del CBC (Navarro, Culpa de Mayores y Flyn Paff) como parte de las opciones que brinda la organización. En tanto, el fin de semana siguiente, del viernes 22 al domingo 24 de febrero, se desarrollará el Torneo Relámpago Masculino, que ya tiene diez equipos confirmados.

“HANDBALL JUNTO AL RÍO": SIETE EQUIPOS FEMENINOS BUSCARÁN EL TÍTULO EN ESTE 2019 (FOTO: SARY CONCARO).



Handball:

Este fin de semana se disputa el Torneo Relámpago Femenino en el Boat Club

