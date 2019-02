Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 13/feb/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 13/feb/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

ÁRBITRO VILLA DÁLMINE Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que Lucas Novelli Sainz será el árbitro del encuentro que Villa Dálmine disputará este viernes desde las 22 horas frente a Central Córdoba en Santiago del Estero por la 16ª fecha del campeonato. Será la primera vez que este referee dirija al Violeta. Esta nueva jornada de la Primera B Nacional comenzará el viernes con dicho encuentro y luego tendrá cinco partidos el sábado, otros cinco el domingo y se cerrará el martes con Quilmes vs Chacarita. Queda libre Platense en esta oportunidad. SUPERLIGA Por la 18ª fecha, Aldosivi de Mar del Plata venció 1-0 como local a San Martín de San Juan en el último turno del lunes. Con esa victoria, el Tiburón alcanzó la novena posición con 27 puntos y está en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Por su parte, el elenco sanjuanino se mantiene todavía fuera de los puestos de descenso directo, aunque sólo un punto lo separa de Patronato de Paraná. PRIMERA B METRO En el cierre de la 23ª fecha, Deportivo Riestra superó 2-1 como local a Atlanta y se afirmó en el cuarto puesto de este campeonato que otorga, justamente, cuatro boletos directos a la Primera B Nacional (el quinto será para el ganador del Reducido). El líder es Barracas Central con 51 y luego aparecen Estudiantes (48), Atlanta (43) y Deportivo Riestra (42). PRIMERA C El 22º capítulo de esta divisional se cerró con el empate 2-2 entre Dock Sud y Deportivo Merlo. De esta manera, el Docke perdió terreno respecto a Deportivo Armenio, que había vencido 3-1 a Ituzaingó. Ahora, los de Ingeniero Maschwitz son únicos líderes con 41 puntos, mientras Dock Sud quedó en 39. COPA LIBERTADORES Esta noche, desde las 20.30, Talleres de Córdoba enfrentará como visitante a San Pablo de Brasil en la revancha de la serie de la segunda fase previa de la Copa Libertadores de América. En el partido de ida, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, el equipo argentino se impuso 2-0. Por esta misma instancia, Libertad de Paraguay, equipo en el que juega el campanense Adrián Martínez, recibirá desde las 18.15 a The Strongest de Bolivia. En la ida igualaron 1-1 en La Paz con un tanto del delantero de nuestra ciudad. CHAMPIONS LEAGUE En el inicio de los Octavos de Final, Paris Saint Germain (Ángel Di María titular; y Leandro Paredes ingresó en el ST) venció 2-0 como visitante al Manchester United (Sergio Romero estuvo en el banco). Mientras que Roma derrotó 2-1 como local al Porto. Hoy juegan: Ajax vs Real Madrid y Tottenham vs Borussia Dortmund.

