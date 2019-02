La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/feb/2019 Visualizan OVNI sobre Campana







Fue este lunes luego de las 18:30 y se lo pudo ver al menos por media hora. Hubo varios testigos. "Para mí era bastante grande pero estaba a gran altura, más de 5 mil metros, seguro", dice Miguel Angel Paternain. "¡Papá hay algo en el cielo. Es como una esfera blanca y se mueve muy despacio!" fue el llamado que recibió Miguel Angel Paternain alrededor de las 19:45 del lunes. Era su hijo Víctor Hugo, quien había detectado la anomalía desde la terraza de su casa, en el barrio de la plaza Italia. Miguel Angel salió a la vereda de su negocio, en Varela y Alberdi con sus binoculares, pero fue un amigo que estaba con él quien lo detectó. Ni bien lo localicé, llamé a unos conocidos, y Juan José Corio: "Sí, estoy en la vereda de Antares y lo estoy viendo. Te iba a llamar", le confirmó. Desde su ubicación, el OVNI se encontraba hacia el Noroeste a una gran altura. "En el negocio tengo Binoculares de gran alcance: un 12-36 x 70, así que lo pudimos ver con claridad. Además, a simple vista no había dudas que se trataba de un OVNI porque muy cerca había una estrella y claramente esta luz se movía. Cuando lo enganché con los binoculares, pude ver que el centro era como grisáceo y blanco luminoso alrededor. Y daba múltiples destellos, que a simple vista no se veían. Incluso pasó un avión de pasajeros muy cerca desde mi punto de vista, claro. Esos aviones vuelan a unos 5000 metros. Por eso me atrevo a decir que esto era bastante grande y estaba a gran altura, más de 5 mil metros seguro, por la referencia que tuve gracias al avión". EXPERIENCIA Fue en abril pasado cuando entrevistamos a Miguel Angel quien nos confirmó que había visto un OVNI el 25 de febrero de 2018, cerca de las 22:30. "Estaba nublado, y había un reflejo color fucsia entre las nubes y empezó a brillar cada vez más intensamente hasta que se distinguía una forma cilíndrica y alargada. Después se fue apagando y no lo vi más", relató a La Auténtica Defensa en aquella oportunidad. Incluso confirmó que un conocido comerciante de la Av. Rocca también lo vio, pero reservó su identidad: "Mucha gente no cree o niega, y te trata de loco", explicó. El avistamiento entre que fue localizado por su hijo, hasta que él mismo lo perdió de vista duró más de media hora. "He visto varias anomalías desde abril para acá, pero esta fue la más clara y contundente. Lo que más me sorprende es que también tuvo lugar en febrero. Para mí no es casualidad", señaló el comerciante de artículos de pesca y camping. Su afición por escrutar el cielo de forma cotidiana le viene de su padre, Gregorio "el vasco" Paternain, quien fue protagonista del avistamiento de un OVNI en los años ’70. "Mi viejo trabajaba en Dalmine y era de noche. Lo vieron él y muchos de sus compañeros. Fue muy comentado en Campana. Vieron un objeto con forma de "cigarro" al que muchos le atribuyen la cualidad de nave nodriza, del que fueron saliendo unas 20 o 30 luces. Desde ese entonces, en casa siempre se habló del tema. Así que yo visualizo anomalías desde hace unos 50 años. Sólo hay que estar atento al cielo", recomienda.

