Choque, alcoholemia y renuncia







Soledad McNally, ahora ex Directora de Movilidad Urbana de Zárate, el domingo pasado protagonizó junto a su pareja un violento choque sobre la Ruta 193. Ambos tenìan alcohol en sangre mayor al permitido. A comienzos de esta semana los medios nacionales se hicieron eco sobre un violento choque ocurrido en el kilómetro 83 de la Ruta 193, donde una familia oriunda de la ciudad de Gualeguaychú, resultó embestida por un automóvil en el que viajaba como acompañante la directora general de Movilidad Urbana de Zárate, Soledad McNally. El hecho ocurrió en las primeras horas del domingo, a pocos kilómetros del acceso al puente Zárate-Brazo Largo; en la mano Entre Ríos-Buenos Aires, cuando un Ford Fiesta en que viajaba una familia con cuatro ocupantes, uno de ellos un menor de 12 años, fue embestido en su parte trasera por otro automóvil conducido por un dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica de Campana, Ángel Derosso, y que llevaba como acompañante a la funcionaria zarateña. La familia fue hospitalizada inmediatamente tras el siniestro, y a las pocas horas, finalmente fue dada de alta. El suceso no habría tenido mayor relevancia si no hubiese sido que, tanto el dirigente metalúrgico como la funcionaria, presentaban valores de alcohol en sangre que excedían lo permitido por las normas viales. Además, también trascendió que McNally, habría intentado utilizar su cargo para eludir su responsabilidad y la del conductor del vehículo, lo cual ella desmintió en sus declaraciones a la prensa. El Secretario de Gobierno de Zárate, Juan Manuel Arroquigaray, precisó que "la funcionaria no venía conduciendo el automóvil", y que "inmediatamente de producido el hecho, se detuvieron y se sometieron a todas las exigencias y requerimientos del personal policial que intervino en el suceso". Arroquigaray también confirmó que Soledad McNally se sometió voluntariamente al examen de alcoholemia solicitado por la policía, el cual dio resultado positivo, arrojando un total de 0.6 mg para la ex funcionaria, y de 1.05 mg para su compañero: ambos por encima del 0.5 mg permitido. "El Municipio, enterado del hecho, dispuso el apartamiento del cargo de directora que venía ocupando, se iniciaron averiguaciones a efectos de corroborar información y nos comunicamos con la familia afectada para ver cuál había sido el comportamiento, cual había sido la actitud y nos pusimos a disposición; lo que se hizo fue adoptar una medida de suspensión, por lo cual fue separada inmediatamente del cargo. En el día de la fecha, la funcionaria en forma voluntaria, y dada la dimensión que tomó este suceso, presentó su renuncia, que fue aceptada por el Ejecutivo, con lo cual no ocupa más el cargo", sintetizó Arroquigaray el pasado martes. Fruto del episodio, se radicó una causa por "lesiones culposas" y el vehículo en el que viajaban Derosso y McNally, un VolksWagen Vento, fue retenido por el personal policial interviniente.

Así quedó el Ford Fiesta impactado por Derosso en la 193. Conducía con el doble de lo permitido en alcohol en sangre.



