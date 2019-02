La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/feb/2019 Preocupación de vecinos por obra de alta tensión







Marco Colella elevó una nota al Ejecutivo municipal para que de intervención a la secretaria que corresponda. "Las redes con tensión superiores a 0,38 Kv se deben instalar estrictamente en forma subterránea en las zonas establecidas en el código de planeamiento urbano", recordó el concejal de Red x Argentina. "Nos entrevistamos con vecinos de calle Luis Costa al 900 y nos plantearon que se encuentran afectados por una obra de tendido eléctrico" explicó señaló el edil y agregó: "solicitamos que se paralice la obra hasta tanto se nos notifique cuales son las tareas que se están realizando para determinar si se encuentra dentro de la normativa vigente y llevar tranquilidad a los vecinos". Colella también señaló que no le consta si dicha obra tiene permiso especial. "Lo que sí sabemos es que según la normativa vigente no se podría realizar ya que, según lo que dicen los vecinos, serían cables de alta tensión y la Ordenanza Nº 3510/1997 establece que las redes con tensión superiores a 0,38 Kv se deben instalar estrictamente en forma subterránea en las zonas establecidas en el código de planeamiento urbano" recordó Marco Colella y remarcó: "existe gran preocupación en los vecinos y entendemos que es el Ejecutivo Municipal quien debe evitar este tipo de situaciones".

