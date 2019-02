La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/feb/2019 Provincia:

El gobierno provincial acusó al líder del sindicato UDOCBA de romper la negociación. Era el encuentro inaugural de la discusión por los salarios de 2019. La primera reunión paritaria entre Provincia y los gremios docentes se anticipaba tensa desde las horas previas. Sin encuentros desde noviembre pasado, las acusaciones entre ambos sectores fueron in crescendo, al punto de que la jornada de este miércoles, round debut del debate, culminó en escándalo, luego de que las autoridades acusaran al secretario general de UDOCBA, Miguel Díaz, de "romper la reunión" al insultar a funcionarios e intentar filmar los hechos. El gobierno bonaerense adujo que el naufragio de la reunión se debió a que Díaz insultó trabajadores y filmó el encuentro. "Tenía tres personas filmando la reunión y uno que transmitía en vivo por Facebook. Los ministros se dieron cuenta y pasaron a un cuarto intermedio", explicaron. En esa línea, la Provincia explicó que "UDOCBA rompió la reunión de manera violenta, con insultos y gritos", y destacó que "la oferta del gobierno fue una muy buena propuesta: actualizar el salario por inflación durante todo 2019". El encuentro se desarrolló en la sede del Ministerio de Economía en la ciudad de La Plata y es el primero del año entre maestros y Gobierno, que se reunieron por última vez el 28 de noviembre pasado. Los gremios del Frente Docente Bonaerense -Suteba, FEB, Sadop, Udocba y AMET- se presentaron a la reunión con la exigencia de que se active una cláusula gatillo para cubrir "el salario perdido durante 2018" y de la probabilidad de que las clases no comiencen el 6 de marzo si no se llega a un acuerdo salarial. "La convocatoria se demoró sin fundamento. Venimos con voluntad de negociación, ojalá que la gobernadora (María Eugenia Vidal) sea consciente de la necesidad que tenemos los trabajadores de recomponer nuestro salario", sostuvo el titular del Suteba, Roberto Baradel, en declaraciones a la prensa al ingresar a la reunión.



