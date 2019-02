La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/feb/2019 Semanario del Pescador:

Y el pique no afloja

Por Luis María Bruno







Por algunas cuestiones de la vida misma hacia un tiempo bastante largo que no salíamos a pescar con el amigo Alberto Tomás Mendoza. Si no recuerdo mal, desde aquella vez que realizamos un relevamiento de pesca en el Paraná de las Palmas con otro querido amigo Wilmar Merino registramos una nota para revista Weekend y Viva la pesca Del diario Popular. Camino entonces a la guardería del Camping Recreo Keidel, levantamos unas porciones de carnadas en La Estación del pescador del amigo Tono Ciliberti a metros del peaje Zárate Brazo Largo. Una vez en marcha en mi embarcación "Gino" pusimos proa Guazú abajo cruzamos por el Doradito y nos fondeamos a la salida de este con el Guazú nuevamente. Armamos nuestros equipos y realizamos los encarnes para lo cual contábamos con maíz fermentado y maza, tripa de pollo, lombrices, filet de sábalo y salamín. Los piques no se hicieron esperar dándose en principio para bagres amarillos y armados de muy lindos portes, llegando a darse dobletes de estas especies en forma combinada. Al correr de las horas nos maltrataba un poco el viento pero realmente hacia medianamente soportable el calor del día, los piques continuaron sucediéndose para estas dos especies mencionadas hasta que un pique marcó una corrida y un comportamiento distinto. De esta manera me puse a trabajar con mi equipo y por esas cosas que tiene la pesca llega a mi puntera en mi nylon una galleta. Al recibir un fuerte tirón del pez se cortó el nylon y me quedó en la mano el nylon que salía hacia el agua. De esta manera y al mejor estilo de las viejas épocas de línea de mano comencé a recoger el nylon en forma manual, pero el pez del otro lado no quería venir y al sacarme nylon llegó a cortarme el dedo con el calor de este. Después de unos minutos logre planchar en el agua una carpa que marco en la balanza 6,500 kg de peso. De esta forma promediando las 15 horas y más que satisfechos con la pesca realizada y la jornada de pesca compartida después de tanto tiempo con el amigo Tomás emprendimos el viaje de regreso a la guardería, disfrutando el hermoso paisaje que nos regalan nuestras islas. En nuestros programas televisivos Nº 762 y 763 te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador. com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 21:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs.

Tomas Mendoza y una carpa de 6,500 kg capturada en esta jornada en el Guazú.





Armados de todos los tamaños y en cantidad por el Guazú.



Semanario del Pescador:

Y el pique no afloja

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: