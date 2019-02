A días de cumplir 41 años prepara un Fiat 600 para la categoría GT 900.

En un momento de tranquilidad en su lugar de trabajo, a punto de cumplir este domingo sus primeros 41 años y con la licencia médica aprobada en la mano, Silvestre Gallo se hizo un tiempo para charlar con este medio: "Esto de querer correr siempre está en uno, viene de chiquito el tema. Es saber si alguna vez uno podrá concretarlo, pasan tantas cosas que a veces querer no es poder y siempre en este tema estás limitado por tiempo, dinero y presupuestos", señala en el arranque de la nota, sentado y con una gorra que identifica su lugar de trabajo. Y así sigue dándole rienda suelta a su pensamiento: "Yo tuve la suerte de poder hacerlo y sé que mi suegro, el recordado Vitty, una persona que será difícil de olvidar, me llevó a subirme en un Fiat 128 en la categoría de Entre Ríos, donde él ganó carreras y campeonatos. Eso me dio un impulso extraordinario para que corra".

-¿Lo esperabas?

-No sé si lo esperaba. Sí sé que lo deseaba y un día me lo propuso y me animé. Te confieso que dudé por todas las responsabilidades que me imprimía, pero como siempre se dice en este deporte: "el amor es más fuerte". Y allá fuimos a correr donde como te imaginas Caubet me daba una fuerza increíble, me motivaba de una forma que corrías o corrías y si bien él volaba, era inalcanzable y peleaba la carrera, siempre tenía tiempo para darme algún consejo.

-¿Y eras de hacerle caso? ¿Lo escuchabas?

-Y… ¿qué te parece? Era el referente de la categoría y la tenía muy clara.

-¿Y cómo fue correr con él como rival en pista?

-Nunca corríamos juntos: él estaba en la punta y yo en el fondo. Y si alguna vez estábamos juntos, eso pasaba cuando me iba a sacar una vuelta…

Salvador se ríe con ganas por su última afirmación. Y entonces surge una pregunta tan inevitable como la respuesta:

-¿Se lo extraña a Vitty?

-Sí, todos los días lo tenemos presente. Fue una gran persona con toda su familia y es increíble la cantidad de clientes que vienen al local y te hablan de él siempre. Te cuentan cómo los ayudaba. Un hombre para otro tiempo

-¿Después hiciste karting?

-Sí, con todo lo que pasó con Vitty dejé de correr y un día se dio la posibilidad. Después de un tiempo armé uno para correr en Zárate. Me lo preparaba Horacio Romay y debo decir que funcionaba bien con el asesoramiento de amigos como Gasperini. Fui a tratar de meterme en la conversación, pero el trabajo me lo impedía, porque me reclama mucho tiempo y la verdad no puedo ir a probar, no tengo tiempo. El fin de semana de carrera llegaba el domingo a la mañana y me subía al karting. Llegaba muy crudo y daba muchas ventajas. Además si no giras en la semana hasta perdés el ritmo que te exige una competencia de esta naturaleza. No tenés chances así.

-¿Y entonces?

-Llegué hasta donde pude. Me di cuenta que no tenia lógica hacerlo de esa manera porque cuando vos corrés querés estar adelante. Yo no creo en esos que te dicen que se van a divertir.

-¿Este presente te encuentra en otra etapa?

-Sí, me volqué al auto con techo después de intentar incursionar con un Fiat 1500 en carreras de regularidad y no encontré allí nada que me tuviera motivado. No sé, quizás sea yo, pero al final decidí cambiar y ahora en el taller de Diego Fangio me está armando un Fiat 600 para la categoría GT 900 que corre en tierra. Iremos para allá este año.

-¿Cuál es la idea? ¿Hacer toda la temporada?

-Ojalá se pueda. Yo siempre estoy condicionado por mi trabajo, pero vamos a intentarlo. Es una por mes, así que veremos cómo lo implementamos

-¿Y la familia cómo lo toma?

-Qué tema metiste… Es para charlar largo y tendido, pero tengo fe que en esta oportunidad voy a ganarme esta posibilidad de correr. Yo sé que mi señora Natalia tiene miedo y siempre piensa lo peor y es hasta atendible. Lo curioso es que lo conoce al tema de cuando corría su papá, pero parece que no lo puede superar.

El tiempo de Silvestre se va terminando, debe volver a su lugar de trabajo, donde ya lo reclaman. Por eso, el final apenas queda para los agradecimientos: "Como siempre, a la familia, a los amigos y a todos aquellos que están y que se suman cuando encaras estos proyectos deportivo. Nombrarlos a todos es imposible y este domingo de cumpleaños espero que mi señora me dé como regalo poder correr como me gusta", cierra Silvestre Gallo, dueño de un apellido para cacarear. Sin embargo, la humildad de este joven es digna de destacar.