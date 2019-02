La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/feb/2019 Automovilismo:

STC2000; ¿Milla a Renault?







El campanense Matías Milla tendría todo acordado para seguir en el Súper TC2000: según informó el sitio Carburando.com, el piloto de nuestra ciudad se sumaría en la temporada 2019 al equipo Renault, vigente campeón de la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. Milla llegó al STC2000 en 2014 después de coronarse campeón del TC 2000. Su primera incursión fue en el equipo Chevrolet YPF. Luego pasó al Toyota Team Argentina, en el que estuvo tres temporadas consecutivas (2015-17). Y el año pasado, cuando parecía que no iba a seguir en la categoría, finalmente arregló con el Sportteam de Sergio Polze, en el que atravesó un duro campeonato que incluyó cambió de auto (pasó de un Renault Fluenve a un Citroen C4) y un tremendo accidente que obligó a reconstruir por completo el Citroen C4. Ahora, aunque todavía no se hizo oficial, todo indica que será el tercer piloto confirmado en el Renault Sport Argentina, equipo que ya cuenta con Facundo Ardusso (campeón 2018) y Leonel Pernía y en el que este año no continuarán Emiliano Spataro y Martín Moggia. Sin embargo, todavía hay tiempo para esperar esa oficialización: el Súper TC 2000 iniciará su temporada el 7 de abril en Córdoba.

EL CAMPANESE SERÍA COMPAÑERO DE ARDUSSO Y PERNÍA.



