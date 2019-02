La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/feb/2019 Primera B Nacional:

Así lo señaló el Presidente Diego Lis, al tiempo que adelantó una campaña en la que se incluirán nuevos beneficios para los socios. Además confirmó la llegada de un grupo inversor que ya está colaborando en la profesionalización del fútbol. En el marco de la renovación de su imagen institucional, Villa Dálmine ha lanzado su canal de YouTube denominado "Dálmine TV", a través del cual se difundió recientemente una entrevista al Presidente de la institución, Diego Lis, quien brindó detalles del presente del club, de la próxima campaña de socios y también sobre el grupo inversor que trabajará en la profesionalización del fútbol. "Estamos haciendo un gran esfuerzo para tratar de conseguir un crecimiento en todos los ámbitos del club y poder llevarlo a otro nivel", señaló Lis. "Cuando asumí como Presidente en marzo pasado nos encontramos con una situación bastante complicada, con una deuda importante y atrasos de dos meses y medio con el plantel, el cuerpo técnico y empleados. De a poco hemos logrado estabilizar el club, luchando a su vez con los vaivenes económicos del país. Pero hicimos los esfuerzos necesarios y hoy el plantel está prácticamente al día", agregó. En todo ese proceso, desde el club se llegó a un acuerdo con un grupo inversor para avanzar en la profesionalización del fútbol y otras áreas de la institución: "El objetivo nuestro era sacar al club de la situación en la que estaba. Sin ayuda externa, el club estaría hoy detonado, porque con la cantidad de dinero que se debía era imposible la conducción. Obviamente, el que viene a invertir quiere ganancias, pero la idea es buscar el crecimiento y la profesionalización. Esta gente, cuyo contrato comienza en junio formalmente, ya está colaborando en las mejoras en las canchas del predio Héctor Fillopski de divisiones juveniles, con el Director Deportivo Gabriel Viglianti y con otras cosas que hoy no les corresponderían y que son muy importantes para el día a día. Es gente que tiene mucha idea de lo que es el fútbol y que sabe que lograrán su objetivo a partir del crecimiento del club", informó Lis al respecto. En cuanto a la situación de Villa Dálmine reveló que, actualmente, los socios activos del Violeta no llegan a mil y eso "es un déficit muy grande que tiene el club". Por eso se está por lanzar una nueva campaña de socios, con diferentes variantes. Se ha decidido que los menores de 12 años no abonen cuota social y se están ultimando detalles de "una red de beneficios" para que el socio, además de poder ingresar sin cargo a la cancha, tenga también otras ventajas, especialmente en acuerdos con comercios de la ciudad. "Sabemos que lo deportivo es muy importante para que la gente se acerque. El presente nos está acompañando y esperamos seguir así para que la gente se sume. Necesitamos alrededor de 3 mil socios para que el club sea viable y no pase sobresaltos", aseguró Lis. Con este panorama, los principales recursos de Villa Dálmine llegan desde AFA por los derechos de televisación correspondientes a la Primera B Nacional. "Hoy el presupuesto del plantel es inferior a esos ingresos. Pero lo que está demostrado es que el mayor ingreso de los clubes es el que surge de los socios. No es la televisión ni los sponsors: son los socios, ellos son los que hacen la gran diferencia. Y en una ciudad de más de 100 mil habitantes tenemos que poder contar con esos 3 mil socios de los que hablaba anteriormente", cerró el Presidente Violeta.



“ESTÁ DEMOSTRADO QUE EL MAYOR INGRESO DE LOS CLUBES ES EL QUE SURGE DE LOS SOCIOS. NO ES LA TELEVISIÓN NI LOS SPONSORS: SON LOS SOCIOS, ELLOS SON LOS QUE HACEN LA GRAN DIFERENCIA", ASEGURÓ LIS. EL PLANTEL VIAJA HOY RUMBO A SANTIAGO Por la tarde partirá desde Aeroparque. Mañana enfrenta como visitante a Central Córdoba desde las 22 horas. Después de su importante victoria del pasado sábado frente a Los Andes, el plantel de Villa Dálmine tuvo escaso tiempo de preparación para sus próximo compromiso: es que la visita a Central Córdoba de Santiago del Estero quedó programada para este viernes a las 22 horas, por lo que la delegación Violeta que afrontará este encuentro estará partiendo esta tarde desde Aeroparque con destino a la capital santiagueña. Así, los dirigidos por Walter Nicolás Otta estarán realizando hoy su último entrenamiento en nuestra ciudad antes de este encuentro frente al Ferroviario. Será entonces cuando queden definidos los 18 convocados y se confirme si "Nico" podrá contar nuevamente con Emanuel Molina, quien arrastra una contractura que lo marginó del duelo ante Los Andes. En caso que "el Mago" esté en condiciones de regresar a la formación titular podría reemplazar a Federico Recalde o Lucas Cuevas en el mediocampo. Después, la alineación inicial del Violeta no sufriría otras modificaciones. Está previsto que la delegación de Villa Dálmine arribe esta noche a Santiago del Estero, con tiempo para alojarse en el hotel y compartir allí la cena antes de retirarse a descansar. Mañana, en tanto, los jugadores realizarían por la mañana una sesión de movimientos livianos bajo las órdenes del profe Daniel Robina, teniendo en cuenta que el encuentro será a las 22 horas. NACIONAL B - FECHA 16 VIERNES - 22.00 horas: Central Córdoba (SdE) vs Villa Dálmine / Lucas Novelli. SÁBADO - 17.00 horas: Nueva Chicago vs Santamarina / (TV) / Yamil Possi. - 17.00 horas: Los Andes vs Agropecuario / Julio Barraza - 17.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Instituto / Ramiro López - 17.00 horas: Brown (A) vs Temperley / Bruno Bocca - 19.05 horas: Sarmiento vs Mitre (SdE) / (TV) / Sebastián Mastrángelo - 19.30 horas: Atlético de Rafaela vs Arsenal / Fabricio Llobet DOMINGO - 17.00 horas: Almagro vs Gimnasia (M) / Gerardo Méndez Cedro. - 17.00 horas: Gmo Brown (PM) vs Gimnasia (J) / Adrián Franklin. - 18.30 horas: Indep. Rivadavia vs Deportivo Morón / Pablo Giménez. - 21.00 horas: Olimpo vs Defensores de Belgrano / Lucas Comesaña. MARTES - 21.05 horas: Quilmes vs Chacarita / (TV) / Maximiliano Ramírez. LIBRE: Platense

