Por la tarde partirá desde Aeroparque. Mañana enfrenta como visitante a Central Córdoba desde las 22 horas. Después de su importante victoria del pasado sábado frente a Los Andes, el plantel de Villa Dálmine tuvo escaso tiempo de preparación para sus próximo compromiso: es que la visita a Central Córdoba de Santiago del Estero quedó programada para este viernes a las 22 horas, por lo que la delegación Violeta que afrontará este encuentro estará partiendo esta tarde desde Aeroparque con destino a la capital santiagueña. Así, los dirigidos por Walter Nicolás Otta estarán realizando hoy su último entrenamiento en nuestra ciudad antes de este encuentro frente al Ferroviario. Será entonces cuando queden definidos los 18 convocados y se confirme si "Nico" podrá contar nuevamente con Emanuel Molina, quien arrastra una contractura que lo marginó del duelo ante Los Andes. En caso que "el Mago" esté en condiciones de regresar a la formación titular podría reemplazar a Federico Recalde o Lucas Cuevas en el mediocampo. Después, la alineación inicial del Violeta no sufriría otras modificaciones. Está previsto que la delegación de Villa Dálmine arribe esta noche a Santiago del Estero, con tiempo para alojarse en el hotel y compartir allí la cena antes de retirarse a descansar. Mañana, en tanto, los jugadores realizarían por la mañana una sesión de movimientos livianos bajo las órdenes del profe Daniel Robina, teniendo en cuenta que el encuentro será a las 22 horas.

Imagen ilustrativa. Foto: Twitter @VillaDalmineOk NACIONAL B - FECHA 16 VIERNES - 22.00 horas: Central Córdoba (SdE) vs Villa Dálmine / Lucas Novelli. SÁBADO - 17.00 horas: Nueva Chicago vs Santamarina / (TV) / Yamil Possi. - 17.00 horas: Los Andes vs Agropecuario / Julio Barraza - 17.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Instituto / Ramiro López - 17.00 horas: Brown (A) vs Temperley / Bruno Bocca - 19.05 horas: Sarmiento vs Mitre (SdE) / (TV) / Sebastián Mastrángelo - 19.30 horas: Atlético de Rafaela vs Arsenal / Fabricio Llobet DOMINGO - 17.00 horas: Almagro vs Gimnasia (M) / Gerardo Méndez Cedro. - 17.00 horas: Gmo Brown (PM) vs Gimnasia (J) / Adrián Franklin. - 18.30 horas: Indep. Rivadavia vs Deportivo Morón / Pablo Giménez. - 21.00 horas: Olimpo vs Defensores de Belgrano / Lucas Comesaña. MARTES - 21.05 horas: Quilmes vs Chacarita / (TV) / Maximiliano Ramírez. LIBRE: Platense

