La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 14/feb/2019 Breves: Fútbol







TRIPLETE DE MARTÍNEZ El delantero campanense Adrián Martínez anotó tres goles en la victoria de Libertad de Paraguay por 5 a 1 sobre The Strongest de Bolivia en el partido revancha de la serie correspondiente a la segunda fase previa de la Copa Libertadores de América. El jugador de nuestra ciudad ya había marcado para el elenco guaraní en el empate 1-1 registrado en la ida, cuando se enfrentaron en La Paz. En la tercera y última fase previa, Libertad se medirá con el ganador del cruce entre Atlético Nacional de Medellín y La Guaira de Venezuela, en una llave que definirá un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Con estos tres goles convertidos anoche, el ex atacante de Defensores Unidos, Atlanta y Sol de América estiró su buena racha goleadora, dado que también había marcado el fin de semana en el campeonato de Primera División de Paraguay, en la victoria de Libertad por 4-0 sobre General Díaz.

PASÓ TALLERES Talleres de Córdoba eliminó a San Pablo de Brasil en la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2019 al igualar anoche 0-0 en el Morumbí luego del triunfo 2-0 conseguido en el Mario Alberto Kempes. Ahora, "La T" se medirá con Palestino de Chile por un lugar en el Grupo A que integran River Plate, Inter de Porto Alegre y Alianza Lima de Perú. SUDAMERICANA: RACING Por la primera fase de la Copa Sudamericana, Racing Club enfrenta esta noche como visitante al Corinthians de Brasil. Este partido de ida comenzará a las 20.30 horas, mientras que la revancha se jugará el próximo miércoles 27 en Avellaneda. SUPERLIGA: RIVER En un encuentro postergado de la 15ª fecha de la Superliga Argentina, River Plate enfrentará esta noche como visitante a Rosario Central desde las 21 horas. Para este cotejo, Marcelo Gallardo no podrá contar con los lesionados Enzo Pérez y Exequiel Palacios. En caso de ganar, el Millonario alcanzará a Huracán en el 5º puesto y quedará a un punto de Boca Juniors, que hoy ocupa la tercera posición. CHAMPIONS LEAGUE En el partido de ida de los Octavos de Final, Real Madrid venció 2-1 como visitante al Ajax. Para el conjunto dirigido por Santiago Solari marcaron Benzema y Asensio, mientras que para el equipo holandés Ziyech marcó el empate transitorio (al argentino Nicolás Tagliafico le anularon un gol). En tanto, en el otro partido disputado ayer, Tottenham derrotó 3-0 como local a Borussia Dortmund. El equipo inglés es dirigido por Mauricio Pochettino y tuvo a Juan Foyth como titular y a Erik Lamela ingresando desde el banco en el segundo tiempo.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: