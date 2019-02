Pami termina vínculo con geriátrico local tras encontrar "irregularidades de todo tipo"

Lo confirmó el director de la Unidad de Gestión Local (UGL) de Luján, entidad a la que responde la Agencia Campana. Se trata del hogar de ancianos San Lucas, que actualmente alberga cerca de 35 afiliados de PAMI. Cerca de 35 afiliados de PAMI corren el riesgo de ser reubicados en geriátricos de otras localidades luego de que la obra social estatal decidiera concluir su vínculo con el hogar de ancianos San Lucas de nuestra ciudad. La noticia se la confirmó el propio director de la Unidad de Gestión Local (UGL), Santiago Quiroga, a La Auténticas Defensa. La medida es el resultado de una serie de auditorías en el establecimiento donde se encontraron "irregularidades de todo tipo". De acuerdo al director, se realizó una primera auditoria en diciembre que arrojó inconformidades de las que fue notificada la central de PAMI, que a su vez ordenó una segunda recorrida por las instalaciones de San Lucas en enero. Pero como esa nueva auditoría tampoco fue superada por la institución, los representantes de PAMI regional y central optaron, "para proteger a los afiliados, por cancelar el vínculo (con San Lucas) y reubicarlos en distintos geriátricos de la zona de influencia de la oficina regional". Consultado por las "irregularidades" encontradas en las inspecciones, Quiroga señaló que fueron "de todo tipo", tanto concernientes a la "planta física" como a la "atención de afiliados". Y aseguró que su seriedad es tal que PAMI juzgó "no esperar a que se trabaje sobre su rectificación". La obra social hoy trabaja en brindarle a las familias de las personas internadas en San Lucas la posibilidad de reubicarlas en otros geriátricos de la zona de influencia de la UGL, aunque en última instancia -remarcó Quiroga- el destino de cada paciente será una decisión de sus allegados. Son cerca de 35 los afiliados a PAMI que residen en la institución, ubicada en calle Castelli casi esquina 9 de julio. Las familias comenzaron a ser notificadas por PAMI de la situación en las últimas semanas. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, la obra social maneja dos opciones: o el traslado a otro centro de cuidados con el que tenga convenio o el reintegro contra-factura de lo que cobre la institución elegida por los familiares mientras se cumplan los requisitos exigidos PAMI. Frente a este panorama, algunas familias temen que sus seres queridos sean reubicados en localidades a varios kilómetros de distancia. Es que la zona de influencia de la UGL Luján abarca varios centros urbanos: Escobar, San Andrés de Giles, General Rodríguez, Mercedes, Pilar, San Antonio de Areco, Marcos Paz, Capilla del Señor, Navarro, General Las Heras, Garín, Del Viso, Zárate, Baradero, Lima, Presidente Derqui, Jáuregui, Maquinista Savio y Campana. La Auténtica Defensa se comunicó con la responsable del geriátrico: expresó que antes de brindar declaraciones debía consultar con sus abogados.

PAMI regional y central optaron, "para proteger a los afiliados, por cancelar el vínculo con San Lucas" dijo Santiago García Quiroga, Director de la UGL Luján

Pami termina vínculo con geriátrico local tras encontrar "irregularidades de todo tipo"

