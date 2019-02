Fue ayer temprano por la mañana en la rotonda del Barrio Las Acacias, entre un Bora y un Fiesta. Un Volkswagen Bora y un Ford Fiesta colisionaron ayer en las primeras horas de la mañana en la zona de la rotonda lindante al Barrio Las Acacias. Si bien no hubo que lamentar heridos, el impacto hizo estragos en ambos automóviles, que acusaron el fuerte impacto producido en momentos que una persistente lluvia caía sobre la ciudad. Un móvil del SAME concurrió preventivamente al lugar del siniestro, no teniendo que trasladar a ninguno de los ocupantes de los vehículos. También concurrió un móvil de la zona 7 del Comando de Patrullas.

El Volkswagen Bora sufrió roturas importantes en su trompa. Por suerte su conductor resultó ileso y solo hubo que lamentar daños materiales.





El Ford Fiesta acusa un fuerte impacto en su rueda izquierda trasera #Dato choque en la rotonda de Las Acacias. Bajo la lluvia en horas tempranas un VW Bora y un Ford Fiesta colisionaron quedando con notables daños materiales. La Ambulancia de SAME llegó al lugar pero no quisieron asistencia. Presente el móvil de Comando zona 7 pic.twitter.com/Z7qqpQBzwC — Daniel Trila (@dantrila) 14 de febrero de 2019

Choque bajo la lluvia

