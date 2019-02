El encuentro cerrará la fase regular del certamen Provincial de Básquet. Si Somisa pierde hoy en San Nicolás ante Sporting de Mar del Plata, el Tricolor tendrá la chance de quedarse con el "1". Aunque suele hacer de local los viernes por la noche, el último partido de Ciudad de Campana en la fase regular del actual Torneo Provincial de Clubes fue programado para este sábado. Será a partir de las 20 horas contra Carlos Pellegrini de Punta Alta, por la sexta y última fecha de la Zona C de la segunda fase. En cambio, los otros seis partidos de esta última jornada se disputarán hoy viernes, cuando podría quedar definido el "1" de la General. Es que si Somisa de San Nicolás derrota como local a Sporting de Mar del Plata se asegurará ese lugar con el que también se ilusiona el CCC. Es que en caso que Somisa (18,5 puntos) pierda esta noche, el Tricolor (18) tendrá servida en bandeja la posibilidad de finalizar como el mejor equipo de la fase regular, dado que el compromiso frente a Carlos Pellegrini no debería ofrecerle mayores complicaciones. "El objetivo era asegurar el primer puesto en nuestra zona y eso ya lo hemos conseguido. Ojalá se dé el resultado también para que seamos en el 1 de la General", señaló en ese sentido el base Facundo Romani. Es que el mejor de la General tendrá derecho a organizar el Final Four que definirá el ascenso al Torneo Federal. Claro está: siempre que supere los Cuartos de Final. En esa situación, sería el 2º el anfitrión del cuadrangular decisivo. La última fecha de esta fase regular, que define cuatro clasificados directos a Cuartos de Final (entre los que ya están Ciudad de Campana y Somisa y Regatas de San Nicolás) y ocho equipos que disputarán el repechaje de Octavos de Final, tendrá la siguiente programación: ZONA A Fecha 6: Somisa de San Nicolás vs Sporting de Mar del Plata (hoy 21.30) y Teléfonos de Mar del Plata vs Blanco y Negro de Tres Arroyos (hoy 21.00). Posiciones: 1) Somisa de San Nicolás, 18,5 puntos; 2) Blanco y Negro de Tres Arroyos, 14,5 puntos; 3) Teléfonos de Mar del Plata, 13,5 puntos; 4) Sporting de Mar del Plata, 13,5 puntos. ZONA B Fecha 6: Platense de La Plata vs Los Indios de Junín (hoy 21.00) e Independiente de Tandil vs Independiente de Zárate (hoy 21.30). Posiciones: 1) Independiente de Tandil, 17,5 puntos; 2) Los Indios de Junín, 16 puntos; 3) Platense de La Plata, 15 puntos; 4) Independiente de Zárate, 12 puntos. ZONA C Fecha 6: Sportivo Pilar vs Sarmiento de Coronel Suárez (hoy 21.30) y Ciudad de Campana vs Pellegrini de Punta Alta (sábado 20.00). Posiciones: 1) Ciudad de Campana, 18 puntos; 2) Sarmiento de Coronel Suárez, 16,5 puntos; 3) Sportivo Pilar, 16 puntos; 4) Carlos Pellegrini de Punta Alta, 11,5 puntos. ZONA D Fecha 6: Ciudad de Saladillo vs Atenas de La Plata (hoy 21.30) y Regatas de San Nicolás PG-PP Defensores Unidos de Zárate. Posiciones: 1) Regatas de San Nicolás, 17,5 puntos; 2) Atenas de La Plata, 16,5 puntos; 3) Ciudad de Saladillo, 15 puntos; 4) Defensores Unidos de Zárate (se retiró del torneo).



FACUNDO ROMANI, UNA GARANTÍA EN LA CONDUCCIÓN DE CIUDAD DE CAMPANA.



Básquet:

Provincial; Ciudad de Campana recibirá mañana a Carlos Pellegrini

