Desde las 22 horas enfrenta como visitante a Central Córdoba en el inicio de la 16ª fecha. Emanuel Molina volvería a la titularidad tras superar su contractura. El equipo de Walter Otta acumula cuatro triunfos en fila. Impulsado por una racha de cuatro triunfos consecutivos, Villa Dálmine se ha afirmado en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a Primera División. Y así llega a una serie de cuatro compromisos muy importantes en la búsqueda de ese objetivo. El primero de ellos será esta noche como visitante frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro que comenzará a las 22 horas, que será arbitrado por Lucas Novelli y que marcará el inicio de la 16ª fecha de la Primera B Nacional. Para este encuentro, el DT Walter Nicolás Otta tendrá nuevamente a disposición a Emanuel Molina, quien fue baja en la victoria sobre Los Andes por una contractura. El posible regreso del "Mago" abre una duda respecto a quién dejará su lugar en el mediocampo: Federico Recalde y Lucas Cuevas son las opciones. En el caso que salga "Fede", Molina jugaría cerca de Matías Ballini; pero si es Cuevas quien deja la titularidad, "Mago" jugaría sobre una banda, mientras que Mariano Miño lo hará sobre la otra. Entonces, la formación titular del Violeta para esta noche sería: Juan Manuel Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete; Cuevas o Molina, Matías Ballini, Recalde o Molina, Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. Quienes completan la nómina de convocados que ayer volaron por la tarde rumbo a Santiago del Estero son Juan Ignacio Dobboletta, Cristian González, Marcos Martinich, Renzo Spinaci, Fabricio Brener y Germán Lesman. Por su parte, Central Córdoba busca revancha de la derrota 2-0 como visitante ante Gimnasia de Mendoza en su última presentación. Como novedad, en las últimas horas sumó a Santiago Gallucci (ex Douglas Haig y Unión Española de Chile, entre otros) por la grave lesión que sufrió Emanuel Romero, quien no será la única baja para el DT Gustavo Coleoni, dado que hoy tampoco tendrá disponibles a Hugo Vera Oviedo (lesión) y Cristian Vega (sanción). Así, los once que presentaría hoy el Ferroviario de arranque serían: César Taborda; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Francisco Dutari, Marcos Sánchez; Facundo Melivilo, Renso Pérez, Ezequiel Barrionuevo, Nahuel Luján; Lautaro Robles y Diego Jara.

EMANUEL MOLINA, TITULAR ANTE RAFAELA, FUE BAJA ANTE LOS ANDES POR UNA CONTRACTURA. NACIONAL B - FECHA 16 VIERNES - 22.00 horas: Central Córdoba (SdE) vs Villa Dálmine / Lucas Novelli. SÁBADO - 17.00 horas: Nueva Chicago vs Santamarina / (TV) / Yamil Possi. - 17.00 horas: Los Andes vs Agropecuario / Julio Barraza - 17.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Instituto / Ramiro López - 17.00 horas: Brown (A) vs Temperley / Bruno Bocca - 19.05 horas: Sarmiento vs Mitre (SdE) / (TV) / Sebastián Mastrángelo - 19.30 horas: Atlético de Rafaela vs Arsenal / Fabricio Llobet DOMINGO - 17.00 horas: Almagro vs Gimnasia (M) / Gerardo Méndez Cedro. - 17.00 horas: Gmo Brown (PM) vs Gimnasia (J) / Adrián Franklin. - 18.30 horas: Indep. Rivadavia vs Deportivo Morón / Pablo Giménez. - 21.00 horas: Olimpo vs Defensores de Belgrano / Lucas Comesaña. MARTES - 21.05 horas: Quilmes vs Chacarita / (TV) / Maximiliano Ramírez. LIBRE: Platense EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 12. Jugaron 11 partidos: Villa Dálmine ganó en 3 ocasiones, Central Córdoba venció 3 veces y empataron 5. Villa Dálmine convirtió 12 goles, mientras que Central Córdoba marcó 15. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 6 veces: Villa Dálmine ganó 2 (5 goles), Central Córdoba ganó 1 (7 goles) y empataron 3 veces. COMO LOCAL CTRAL. CORDOBA. Jugaron 5 encuentros: Villa Dálmine ganó 1 (7 goles), Central Córdoba obtuvo 2 triunfos (8 goles) e igualaron en 2 oportunidades. EL ULTIMO ENCUENTRO: el viernes 7 de julio de 2017, por la 42ª fecha de la Primera B Nacional 2016/17, Central Córdoba se impuso 5-0 en Campana con goles de Arnaldo González (2), Leandro Becerra (2) oportunidades y Leandro Chetti. Arbitraje de Bruno Bocca. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: el viernes 9 de diciembre de 2016, por la 19ª fecha de la Primera B Nacional 2016/17, Central Córdoba ganó 3-1 con dos goles de Hernán Lamberti y uno de Gabriel Fernández (Leonardo Carboni marcó el empate transitorio para el Violeta). APOSTILLAS: cuatro partidos sin ganar lleva Villa Dálmine ante Central Córdoba, con 2 empates y 2 derrotas consecutivas. GOLEADORES VILLA DALMINE (12): Antonio Fernando Labonia (2), Oscar Ernesto Barrios (1), Aníbal Daniel Elías Bustos (1), Ariel Omar Cieri (1), Alberto Sergio Arena (1), Diego Núñez (1), Javier Rossi (1), Dante Zúñiga (1), Nazareno Solís (1), Hugo Brizuela (1) y Leonardo Carboni (1). GOLEADORES CENTRAL CORDOBA (15): Marcos Prieto (2), Hernán Lamberti (2), Arnaldo "Pitu" González (2), Leandro Becerra (2), Claudio Chena (1), Ramón Gómez (1), Rodolfo Silvetti (1), Juan Carlos Alurralde (1), Hugo Vera Oviedo (1), Gabriel Fernández (1), Leandro Chetti (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO VISITANTE DE 2015 El viernes 13 de febrero, en el retorno de Villa Dálmine a la Primera B Nacional, el Violeta se impuso 3-1 por la primera fecha del campeonato 2015. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: CENTRAL CÓRDOBA (1): Pablo Burtovoy; Gabriel Zuvinikar, Emmanuel Bochino, César Albornoz, Lucas Diarte; Matías Pato, Matías Carabajal, Leonel Unyicio, Matías García, Carlos Herrera y Pablo Bastianini. DT: Víctor Riggio. SUPLENTES: Joaquín Ledesma, Gabriel Fernández, Sergio Salto, Miguel Nievas Escobar, Mauro Barraza, Álvaro Klusener y Marco Prieto. VILLA DÁLMINE (3): Carlos Kletnicki; Juan Celaya, Matías Valdez, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Renso Pérez, Horacio Falcón, Diego Nuñez, Dante Zúñiga; Matías Nouet y Javier Rossi. DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Pedro Fernández, Nicolás González, Diego Grecco, Jonathan Figueira, Nicolás Stefanelli, Esteban Pereyra y Ezequiel Cérica. GOLES: PT 33m Diego Núñez (VD). ST 8m Javier Rossi (VD); 28m Dante Zuñiga (VD) y 46m Marcos Prieto (CC). CAMBIOS: ST 13m Prieto x Unyicio (CC); 17m Cérica x Nouet (VD); 25m Grecco x Núez (VD); 33m Nievas x Zuvinikar (CC); 36m Figueira x Zuñiga (VD). 45m Barraza x Carabajal (CC). AMONESTADOS: García (CC), Falcón, Pérez y Valdez (VD). CANCHA: Central Córdoba (SdE). ÁRBITRO: Mario Ejarque. #FútbolProfesional | Por la 16° Fecha del Nacional B, Villa Dálmine visitará a Central Córdoba de Santiago Del Estero. La previa del partido, en nuestro sitio oficial: https://t.co/zjEGG0Nr6u#VamosViola pic.twitter.com/FrXothY3nP — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 15 de febrero de 2019

Primera B Nacional:

Villa Dálmine buscará estirar su buen momento en Santiago del Estero

