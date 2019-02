Por fin una lluvia normal. No de esas rabiosas que hacen caer el cielo en pocos minutos y dejan anegada media ciudad. De hecho, de haber sido así, ni hubiese intentado llegar hasta Koval… cuando caen muchos milímetros en pocos minutos, parece que estás tomando café en la plaza San Marco de Venecia y en algún momento vas a ver pasar no sé si una góndola pero sí un gomón de Defensa Civil.

La lluvia de hoy es sostenida, pero respetable y amistosa como las de antaño, de esas que piden una infusión calentita y charla. Además, hace un tiempo que no veo a mi amigo y le tengo una sorpresa.

Ahí llegó el Perro, todo enfundado y con su paraguas que dejó a un costado de la entrada, como para no complicarle más aún la vida a las chicas que andan con el trapo de piso de aquí para allá. "Hola Perrín, tanto tiempo… ¿todo bien?"

-"Bien, no tanto como vos. Con ese bronceado parecés Claudio Belocopitt… ¿seguro que no te metiste adentro de una cama solar vos?"

Me hizo reir el Perro, aunque reconozco que tuve que googlear a Belocopitt más tarde. Me reí aún más, y pensé que podría ser tema para otra charla. ¡No se le escapa una! "¿Ché, Perro, te gusta María Callas? ¿Sos de escuchar ópera?", le dije a mi amigo quien me miró extrañado pero con una sonrisa.

"¿Y vos de dónde conocés a María Callas? ¡Claro que me gusta! No era muy agraciada, pero a todos nos ratoneaba. Más cuando largó al marido y se fue con Aristóteles Onassis… como el griego hizo sus primeros mangos en estas tierras, de alguna forma sentíamos que algo de nosotros se iba a la cama con ella. Onassis… hasta se dio el gusto de casarse con Jackie Kennedy. ¿Cómo era? Ah, sí: "Todo el mundo sabe tres cosas de mí: que me acosté con Jackie, que me acosté con María Callas y que soy extraordinariamente millonario", repetía el viejo que era bastante feo, epítome capitalista de la triste frase billetera mata galán".

Justo llegó Soledad con los dos café y escuchó la última frase, y mientras apoyaba los pocillos me miró cómplice con las cejas levantadas y los ojos apuntando al techo. "Bueno ché, no me marees. Jackie, la viuda de JFK, ¿no? Estaba buena la vieja. Lo que te quiero decir es que tengo dos entradas para ver a María Callas y una es para vos. Te invito", le dije.

El Perro hizo silencio y se le transformó la cara. Otra vez esa mirada de asesina, con los párpados a media asta que no me gusta nada. "Mirá pibe, no sé si hoy no tomaste la medicación o me querés tomar el pelo. Pero no me jodas, te estimo pero no estoy de ánimo…"

-Tranqui, ché. Te estoy invitando… y es el 20 de marzo en el Gran Rex. ¿No sabías que hay un show con una orquesta en vivo y el holograma de ella? Dicen que el efecto es perfecto y parece que está ahí. ¡Mirá! -le dije con una sonrisa mientras le mostraba las entradas. Dos butacas, fila 20, al centro.

Al Perro se le transformó la cara y palideció. Hasta me pareció que se le humedecieron los ojos. "Tranquilo ché, tampoco es que no voy a dejar de pagar la factura del gas. Es un regalo para los dos", le dije.

-Sí, claro. Y te lo agradezco muchísimo. Pero no es eso. Mirá que he visto cosas… tu teléfono ya es un milagro tecnológico para mí. ¿Pero esto? ¿Leíste La invención de Morel? Creo que De Paoli tiene un ejemplar en su casa autografiado por el propio Bioy Casares. ¿Entendés de qué te hablo?

-Al libro creo que lo tengo, me lo hicieron comprar en la secundaria pero nunca lo leímos y quedó ahí –dije no sin culpa.

-Bueno, Bioy tenía 25 ó 26 pirulos cuando la publicó. Imagináte: 1940. Las radios eran a válvulas y el láser un excéntrico experimento de laboratorio del que había noticias a las perdidas… y el tipo se adelantó al concepto holográfico con su novela. Aparte, la holografía siempre fue como un juguete, caro y complejo, sin mucha aplicación práctica. Y ahora voy a ver a la Callas en el escenario… ¡Si llego a estar vivo para ver la teletransportación como en Viaje a las Estrellas, estoy hecho!

-Bueno, en realidad no es taaaan novedoso. No sé si ya pasó la moda, pero hasta no hace tanto, los japoneses llenaban estadios para ir a ver cantar al dibujo animado de una chica, un animé. No me acuerdo bien, pero todo empezó con un programa para hacer canciones, con voz femenina, y luego le agregaron la imagen del animé cantando tus canciones. Las mejores se viralizaban y todo terminó con el holograma 3D sobre el escenario con músicos en vivo. Maka… Miku o algo así se llama el dibujito. Incluso la hicieron cantar en el mismo escenario con Lady Gaga. ¿La tenés a Lady Gaga?

-No la tengo y no estoy gagá, aclaro por las dudas. Leí por ahí que los rusos también planean viajar a Marte. Pero con avatares. El concepto es que no vaya el astronauta, sino su conciencia, implantada en un robot. A propósito, ¿Sabés lo que es la bilocación?

Por supuesto que no tenía ni idea. Pensé en que tenía que ir al café con una libreta o algo para anotar. El Perro iba demasiado rápido, siempre, y siempre me iba con la sensación de que me perdía de disfrutarlo más aún por no saber nada de la mitad de las personas o cosas que nombraba. No alcancé a contestarle que me dijo: "La bilocación es la capacidad de estar en dos o más lugares al mismo tiempo. Es un raro y muy exclusivo carisma que ninguna tecnología humana va a poder reproducir. Es cosa de Dios. El Padre Pío la tenía. Antes de que me preguntes, es un santo contemporáneo y además estigmatizado. Italiano. Franciscano, para más datos. Murió a fines de los 60. 1968 ó 69, más no. ¿Entendés? No pasó hace 200 años y perfectamente podría haber sido un cuentito. Incluso, hay testigos que aseguran que se ha aparecido después de muerto. Y ahora está pasando con una de las videntes de Medjugorje, la rubia. Mirjana se llama. Acá en Campana hay una imagen de la virgen de Medjugorje, pueblito que está en los Balcanes. Una chica viajó y la trajo. Ani Lamolina, la hija de Puchín. Salió en La Auténtica hace un par de años atrás. Fui a su casa por curiosidad y algo me pasó. Olí perfume a rosas. Una de las señales de la presencia de la virgen… Tendría que volver".

El Perro levantó el Página/12, señal que había terminado la conversación y comenzaba la lectura. No me atreví a interrumpirlo y preguntarle más. Por hoy era suficiente data y tarea en casa. Me fui de Koval con toda la sensación de que, a pesar de la tecnología y el confort del que disfruto, vivo en mi propia Caverna de Platón y que, guiado por mi amigo, cada tanto puedo asomarme a ver el sol. La lluvia paró. Mis preguntas no. ¿Qué pasa en Medjugorje?

