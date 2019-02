Nuevo aumento del transporte público

Rige para Buenos Aires y el Conurbano a partir de hoy. El aumento fue decidido por el gobierno nacional en diciembre pasado, para completar un incremento del 38% en el primer trimestre del 2019 El boleto mínimo de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires costará desde hoy viernes $16.50, como parte de la actualización de las tarifas para el transporte público que se completará el 15 de marzo, cuando llegue a los $18. Los usuarios con tarifa social tendrán un incremento de 68 centavos y pasarán a pagar $7,43, según detalló el Ministerio de Transporte de la Nación. Los trayectos siguientes, de hasta seis y 12 kilómetros costarán $18 y $19, respectivamente. TRENES En el caso de los trenes la tarifa mínima de las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín será de $11,25, y con tarifa social $5,06. En el Roca y Belgrano Sur el pasaje mínimo pasa a $ 7 y con tarifa social a $ 3,15, y los pasajeros del Urquiza pagarán un mínimo de $ 7,25 y de $ 3,26 quienes tienen la tarifa subsidiada. El primer tramo del Belgrano Norte pasará a costar $ 6,25, y para quienes pagan tarifa social el precio será de $ 2,81. El Tren de la Costa también aumenta: para los residentes en Argentina el costo será de $ 19 y $ 8,55 para los usuarios con tarifa social. En el caso no residentes, el precio sube a $ 38 y a $ 17,10 con tarifa social. La gradualidad del aumento fue decidida por el gobierno nacional en diciembre pasado, para completar un incremento del 38% en el primer trimestre del 2019. SUBTE La tarifa del subterráneo porteño, que en enero ya subió $1, pasa a $16,50 y volverá a aumentar en marzo y abril hasta llegar a $21. Este incremento representa un 180% interanual. Sigue vigente la Red SUBE, por la cual el segundo viaje, si se realiza en un lapso de dos horas, vale la mitad que el primero y a partir del tercero, cuarto y quinto, el valor es de un 75% menos que el original. Y también la tarifa social, que significa un descuento del 55%.

TODAVÍA NO PUDIMOS CONFIRMAR COMO IMPACTARÁ EN CAMPANA EL AUMENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO LOCAL E INTERURBANO. SUBE TIENE 3,9 MILLONES DE USUARIOS CON TARIFA SOCIAL El Ministerio de Transporte informó que "el 58,3% de los usuarios fue alcanzado por algún descuento cada día, ya sea por la combinación de medios (tren-subte o tren-colectivo) o por la aplicación de la tarifa social (jubilados, estudiantes). En total, fueron 1.600 millones de viajes con descuentos". Agregaron que quienes tienen tarifa social "combinan más medios de transporte que quienes no la tienen", con una diferencia del 16%. Recordaron además que a la tarifa social se le suman los descuentos por el uso inmediato de un transporte público a otro. "En total, el 85% de los usuarios de la tarjeta SUBE obtuvo descuentos directos sobre los boletos, lo que representó unos 4.500 millones de pesos en un año", detallaron desde Transporte.

Nuevo aumento del transporte público

