Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del viernes, 15/feb/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del viernes, 15/feb/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Noticias de Actualidad







HISTORICO REENCUENTRO Charly García, David Lebón y Pedro Aznar, el núcleo de Serú Girán, se volvieron a juntar tras 27 años arriba de un escenario. El histórico encuentro fue en el Teatro Colón, donde Aznar cerró su gira "Resonancia Íntimo" (en la cual repasa sus 35 años de carrera) en el marco del Festival Internacional Únicos, que reúne a artistas argentinos y de todo el mundo de diversos géneros. El primero en sumarse fue Charly García, quien desde el piano aportó todo su talento para la interpretación de "Confesiones de invierno", un clásico de Sui Géneris. ALIVIO FISCAL A PYMES Con el propósito de reactivar la actividad de cara a un año electoral, el presidente Mauricio Macri anunció ayer medidas tendientes a "aliviar la carga fiscal" de las pymes de las economías regionales, y así ningún empleador pagará impuestos por un trabajador que cobre hasta 17.500 pesos a partir del primero de marzo. "Decidimos aumentar el mínimo no imponible sobre las cargas patronales de los trabajadores de las economías regionales. Con ésto, se benefician 19 mil empresas en todo el país, con 200 mil trabajadores", resaltó el jefe de Estado. RECLAMO El empresario Lázaro Báez reclamó ante la Corte Suprema de Bahamas el desbloqueo de una cuenta en ese país con 4 millones de euros, fondos que fueron detectados el año pasado y que la semana pasada motivó la detención de uno de los hijos del empresario. A través de sus abogados, Báez se presentó ante la Corte de Bahamas para reclamar la mencionada cantidad de dinero bloqueada por la Justicia argentina en agosto pasado cuando lo comunicó la Unidad de Información Financiera a partir de informes de inteligencia. El pedido de Báez es para que se liberen unos 2,981,646.12 de euros en la cuenta 590201 y unos 1,009,391.16 en la subcuenta 590207, ambos en el Banco CBH LDT de Bahamas. BOUDOU El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou comenzará a ser juzgado a partir del 12 de marzo próximo por dos causas, una vinculada a la compra de un vehículo con papeles supuestamente truchos en 1993 y otro donde se sospecha del pago de sobreprecios en una licitación cuando él estaba al frente del Ministerio de Economía. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 8 que fijó el comienzo de las audiencias para ese día en el que Boudou será juzgado junto a otras personas. El ex funcionario está condenado a cinco años y diez meses de prisión por la compra de Ciccone Calcográfica en donde la Justicia entendió que él se interesó en la operación a través de otras personas para luego contraer negocios con el Estado Nacional. PAPA FRANCISCO El papa Francisco se reunió ayer con los delegados de 31 pueblos indígenas diferentes de América, África, Asia y el área del Pacífico en la sede de Roma de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en un gesto de particular cercanía. Entre las presentes figuraba Myrna Cunningham, representante del pueblo miskito de Nicaragua, coordinadora del Foro Internacional de Pueblos Indígenas organizado en la capital italiana por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El Foro, fundado en 2011, es una plataforma para el diálogo permanente entre los representantes de los pueblos indígenas, el FIDA y la comunidad internacional.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: