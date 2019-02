Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LOS CRATERES DE PUCCINI "Los pozos se convirtieron en cráteres en Puccini entre Avenida Mitre y Luis Costa. Reclamo municipal de fecha 7/11/2018 #26035", escribe Oscar. ARREGLO A MEDIAS "Esta es la entrada de mi casa, vivo en Jacob al 1100. Hice un reclamo por 13 veces por una pérdida de agua desde el 8 de junio del año pasado. Vinieron arreglar en noviembre, dejaron la vereda rota y pozo en la calle, no vinieron mas. Es entrada de garaje y encima soy una persona mayor con cierta incapacidad para trasladarme yo tengo pago al día el agua y el impuesto municipal. Espero un arreglo definitivo", escribia Nilda. RECLAMOS MÚLTIPLES "Este es el estado de dos cuadras del barrio Lubo, sobre la calle La Pampa entre Modarelli hasta Pedro Omar. En esa esquina también hace más de 6 meses que se rompió la tapa de cloacas del medio de la calle. Los vecinos solo ponemos carteles. Se le suma que hace 3 meses estamos sin luz en la cuadra. Tampoco se destapan las zanjas desee hace un año y cuando llueve como esta madrugada, el agua comienza a meterse a las casas por las cañerías. He mandado a CEMAV el reclamo al igual que otros vecinos y no tenemos respuestas", escribe Daiana. #Dato VIDEO Vecinos de barrio Dallera reclaman por el humo tóxico generado por la quema de desechos en los talleres. pic.twitter.com/5g42A4livH — Daniel Trila (@dantrila) 14 de febrero de 2019

15 de Febrero de 2019:

Quejas Vecinales

