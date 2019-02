Seminario Intensivo de Automaquillaje

P U B L I C



Lo dicta María Belén Martínez La temática es rediseño de color y perfilamiento de cejas. Es el próximo sábado de 14 a 16 horas en el Centro de Jubilados de la calle Moreno. La inscripción ya está abierta. Largas, cortas, pobladas, despobladas, finas o gruesas, la forma que pueden tener las cejas es tan variada como los rostros que las llevan. Pero, lo importante siempre es que estén bien perfiladas. Es que unas cejas bien depiladas y cuidadas son capaces de cambiar la expresividad. La tendencia es el perfilado de cejas, una técnica que se realiza con pinza, tijera y cepillo. Este sábado 16 de 14 a 16 horas en el Centro de Jubilados de la calle Moreno 364 se realizará un Seminario Intensivo de rediseño de color y perfilamiento de cejas. El encuentro es dictado por María Belén Martínez, Artista en Maquillaje desde hace más de veintidós años, ha recorrido lugares como Brasil, Chile y España. Luego de varios años, en contacto con Patricia Miccio empezó a transmitir el mensaje que la mejor forma de enfrentar problemas de salud es viéndose bien. Comenzó en las sociedades de fomento de los barrios de nuestra ciudad difundiendo la campaña "Cuando maquillarse beneficia la salud", para pacientes oncológicos y la tercera edad. "Tuvo mucho éxito, brindo mis conocimientos y/o técnicas para que las vecinas puedan mejorarse desde lo que tienen en su casa. Mi idea es no salir a comprar, no abrumarse. Está en la técnica, no en tener y acumular productos. Si sabemos cómo usar el maquillaje, con técnicas específicas podemos lograr grandes cambios", agrega. Este año se retoman los seminarios y el lema es "Verse bien, hace bien"; "lo relaciono con que mucha gente de la tercera edad se ve divina y que ahora es el momento de contagiar a los jóvenes". Invitando a los vecinos el sábado Martínez cuenta que habrá sorteos entre los participantes. Solo se solicita traer algo para tomar nota. "Tiene un arancel mínimo, los socios de la entidad van a tener un descuento. Hay mucha expectativa, participarán profesionales del encuentro". Carlos Cartier desde el centro apunta "es una gran idea brindar a los socios, no socios y a socios adherentes las instalaciones para sentirse cómodos. Entras de una manera y se pueda ir de otro". Días atrás se realizó en el mismo lugar una charla de la Asociación Pañuelos Solidarios que trata sobre el cuidado de la salud para pacientes oncológicas y en este caso Cartier señala "soy paciente oncológico trasplantado y siempre digo que lo que te refleja el espejo, te refleja el alma. Es muy importante la actitud del paciente. Tres puntos destaco cómo se ve, cómo se siente ante el tratamiento y cómo se enfrentará a la vida de aquí en adelante". Para cerrar la maquilladora asevera; "borrar secuelas de la enfermedad, efectos colaterales del tratamiento y el paso del tiempo, fortalece la autoestima. Que cada mujer pueda reencontrarse con el espejo y así poder encarar su trabajo y la vida en familia con más seguridad y ánimo; evitando la depresión, que es lo que generalmente juega en contra para enfrentar una enfermedad. Verse bien es también sentirse bien".







Seminario Intensivo de Automaquillaje

