Primera D:

Fue confirmada la programación de la 18ª fecha y también anunciado el árbitro del duelo ante Defensores de Cambaceres: será Felipe Viola. Luego de volver a la senda positiva con su victoria 3-0 sobre Central Ballester el pasado lunes, Puerto Nuevo ya tiene la cabeza en su próximo compromiso: por la 18ª fecha, tercera de la segunda rueda, enfrentará como visitante a Defensores de Cambaceres. El encuentro fue programado para el lunes 18 en Ensenada y se jugará a partir de las 17 horas con arbitraje de Felipe Viola, según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Para el Portuario será la oportunidad de conseguir su segundo triunfo consecutivo para seguir afianzándose en la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Enfrente tendrá un rival que había cerrado el 2018 con dos victorias consecutivas, pero que en el arranque de este 2019 volvió a caer en la irregularidad y los malos resultados: empató sin goles con Liniers y luego cayó 3-1 frente a Argentino de Rosario. Así se mantiene todavía en la última posición con apenas 11 unidades en 16 partidos. Por ello ocupa también el último lugar en la tabla de los Promedios, aunque ya sin la presión de caer en una posible desafiliación después que fuera anunciado que en esta temporada no habrá bajas en la Primera D. PRIMERA D – FECHA 18 SÁBADO - 17.00 horas: Atlas vs Juventud Unida / Lucas Ozuna DOMINGO - 17.00 horas: Real Pilar vs Centro Español / Nicolás Kresta - 17.00 horas: Muñiz vs Claypole / Edgardo Kopanchuk LUNES - 17.00 horas: Central Ballester vs Argentino (M) / Juan Pablo Battaglia - 17.00 horas: Def. de Cambaceres vs Puerto Nuevo / Felipe Viola - 17.00 horas: Lugano vs Liniers / Hermes Gigante MARTES - 17.00 horas: Yupanqui vs Argentino (R) / Wenceslao Meneses "FUE IMPORTANTE EL TRIUNFO EN NUESTRA CASA" El DT de Puerto Nuevo, Carlos Pereyra, destacó además la actuación del equipo en la victoria sobre Central Ballester. En su primera presentación del año como local, Puerto Nuevo se reencontró con la victoria luego de tres derrotas consecutivas al superar 3-0 a Central Ballester el pasado lunes en el estadio Carlos Vallejos. "Fue importante el triunfo en nuestra casa después del mal comienzo que habíamos tenido contra Atlas, que nos ganó por errores nuestros", señaló en ese sentido el entrenador Auriazul, Carlos Pereyra, en diálogo con Canal 15 Campana. Sobre el trámite del encuentro, "Jetín" aseguró que el tempranero gol de Enzo Moreno a los 3 minutos fue "una inyección anímica bárbara" que el equipo "necesitaba". A partir de ese tanto, el Auriazul ganó confianza: "Tuvimos actitud, movilidad para generar movimientos y espacios y también contundencia", asintió el DT Portuario. El segundo gol fue obra de Nazareno Gómez, quien tuvo su primer partido como titular y su estreno oficial en el Carlos Vallejos. El sampedrino también recibió elogios del entrenador: "Fue bueno que haya convertido, porque lo trajimos para eso. Vino de San Pedro con muchas ganas de hacerse un nombre y con la ilusión de que Puerto Nuevo sea un trampolín para su carrera", explicó Pereyra. En cuanto a la continuidad de la temporada y el objetivo del Auriazul, el conductor táctico afirmó: "Nosotros tenemos que seguir adentro de la zona de clasificación al Reducido, no podemos salir. Es necesario que el grupo y el equipo aparezcan en los momentos difíciles y nosotros no veníamos bien. Esperemos que en los próximos compromisos podamos estar fuertes y sumar". En ese sentido, "Jetín" reveló cuál es, según su visión, la clave en la Primera D: "En esta categoría es vital la predisposición y la concentración para no cometer errores, porque la mayoría de los goles son por errores defensivos".



"ES NECESARIO QUE EL GRUPO Y EL EQUIPO APAREZCAN EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES", SEÑALÓ JETIN.

Primera D:

Puerto Nuevo jugará el lunes en Ensenada

