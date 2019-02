El entrenador de Puerto Nuevo, Carlos Pereyra, destacó además la actuación del equipo en la victoria sobre Central Ballester. En su primera presentación del año como local, Puerto Nuevo se reencontró con la victoria luego de tres derrotas consecutivas al superar 3-0 a Central Ballester el pasado lunes en el estadio Carlos Vallejos. "Fue importante el triunfo en nuestra casa después del mal comienzo que habíamos tenido contra Atlas, que nos ganó por errores nuestros", señaló en ese sentido el entrenador Auriazul, Carlos Pereyra, en diálogo con Canal 15 Campana. Sobre el trámite del encuentro, "Jetín" aseguró que el tempranero gol de Enzo Moreno a los 3 minutos fue "una inyección anímica bárbara" que el equipo "necesitaba". A partir de ese tanto, el Auriazul ganó confianza: "Tuvimos actitud, movilidad para generar movimientos y espacios y también contundencia", asintió el DT Portuario. El segundo gol fue obra de Nazareno Gómez, quien tuvo su primer partido como titular y su estreno oficial en el Carlos Vallejos. El sampedrino también recibió elogios del entrenador: "Fue bueno que haya convertido, porque lo trajimos para eso. Vino de San Pedro con muchas ganas de hacerse un nombre y con la ilusión de que Puerto Nuevo sea un trampolín para su carrera", explicó Pereyra. En cuanto a la continuidad de la temporada y el objetivo del Auriazul, el conductor táctico afirmó: "Nosotros tenemos que seguir adentro de la zona de clasificación al Reducido, no podemos salir. Es necesario que el grupo y el equipo aparezcan en los momentos difíciles y nosotros no veníamos bien. Esperemos que en los próximos compromisos podamos estar fuertes y sumar". En ese sentido, "Jetín" reveló cuál es, según su visión, la clave en la Primera D: "En esta categoría es vital la predisposición y la concentración para no cometer errores, porque la mayoría de los goles son por errores defensivos".

“ES NECESARIO QUE EL GRUPO Y EL EQUIPO APAREZCAN EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES", SEÑALÓ JETIN.



DT de Puerto Nuevo:

"Fue importante el triunfo en nuestra casa"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: