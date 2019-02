La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 15/feb/2019 Fútbol 5 Femenino:

Es lo que Hay sigue con su andar perfecto y comparte la cima de las posiciones junto a Real Bañil y Las Ronaldas. El pasado sábado se disputó la cuarta fecha de "Pink", el Torneo de Fútbol 5 Femenino que se desarrolla en el complejo La Barranca de nuestra ciudad. Y tras esta nueva jornada, Es lo que Hay demostró que es el equipo a vencer tras conseguir su tercera victoria en tres presentaciones y es uno de los líderes junto a Real Bañil y Las Ronaldas, que todavía no quedaron libres y ya sufrieron una derrota. En esta cuarta fecha, Es lo que Hay venció 11-2 a otro de los buenos equipos del certamen, Plan B. Los goles del triunfo los marcaron Carolina Santos (4), Guadalupe Calello (3), Marcela Sánchez (3) y Yanina Acosta, mientras que Carolina Galeano, la goleadora del torneo, anotó los dos tantos de Plan B. Por su parte, Real Bañil también goleó: 9 a 1 a Las Chimuelas con goles de Paloma Slavin (5), Sofía Chesini (3) y María Fernanda Valentini. El tanto del elenco perdedor lo convirtió María Victoria Zarantonello. En tanto, el otro equipo puntero, Las Ronaldas, derrotó 4-2 a Hierros Campana. Evelyn Orosco (2) y Delfina Silva (2) marcaron para las ganadoras, mientras Nadia Dell´Acqua y Carolina Rodríguez anotaron para Hierros Campana. Y en el otro partido de esta cuarta fecha, De Taquito volvió al triunfo al vencer 3-2 a Las Panteras con goles de Ivana Ojeda (2) y Lía Di Stéfano. Mientas que Lucía Romero y Julieta Palacios convirtieron para las perdedoras. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Es lo que Hay, Real Bañil y Las Ronaldas, 9 puntos; 4) Plan B y De Taquito, 6 puntos; 6) Hierros Campana y Las Chimuelas, 3 puntos; 8) El Rejunte y Las Panteras, 1 punto. Mañana sábado, por la quinta fecha se enfrentarán: Es lo que Hay vs Hierros Campana (17.00), Las Chimuelas vs El Rejunte (18.00), Las Ronaldas vs De Taquito (19.00) y Plan B vs Las Panteras (20.00). Y queda libre Real Bañil. En tanto, las máximas goleadores del campeonato son: 1) Carolina Galeano (Plan B), 13 goles; 2) Gisela Salvo (Es lo que Hay), 8 goles; 3) Evelyn Orosco (Las Ronaldas) y Paloma Slavin (Real Bañil), 7 goles; 5) Adriana Preiser (Hierros Campana), Nadia Dell´Acqua (Hierros Campana) y Sofía Chesini (Real Bañil), 6 goles.

