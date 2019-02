Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 15/feb/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 15/feb/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

SUPERLIGA: FECHA 19 La 19ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol comenzará hoy con tres encuentros: Vélez Sarsfield vs Colón de Santa Fe (19.00), Unión de Santa Fe vs Atlético Tucumán (19.00) y San Martín de Tucumán vs Belgrano de Córdoba (21.10). En tanto, mañana sábado jugarán: San Lorenzo vs Newells (17.10), Gimnasia de La Plata vs Defensa y Justicia (19.20), Patronato de Paraná vs Aldosivi de Mar del Plata (19.20) y San Martín de San Juan vs Independiente (21.30). Mientras que el domingo se enfrentarán: Rosario Central vs Tigre (17.10), Talleres vs Huracán (17.10), Boca Juniors vs Lanús (19.20) y Banfield vs River Plate (21.30). El lunes se cerrará la jornada con Argentinos Juniors vs Estudiantes de La Plata (19.00) y Racing Club vs Godoy Cruz (21.10). RIVER IGUALÓ EN ROSARIO En un partido pendiente de la 15ª fecha de la Superliga, River Plate empató anoche 1-1 como visitante frente a Rosario Central. Juan Fernando Quintero abrió el marcador para el Millonario a los 17 minutos de la primera parte, mientras que Agustín Aillone igualó para el Canalla en el inicio del complemento. Con este punto, los dirigidos por Marcelo Gallardo llegaron a 29 unidades y ahora comparten con Vélez Sarsfield la 6ª posición. Por su parte, Rosario Central suma 21 puntos y comparte el 15º puesto con Newells y Estudiantes. SUDAMERICANA: EMPATÓ RACING En el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana, Racing Club igualó anoche 1-1 como visitante frente a Corinthians de Brasil. Andrés Ríos abrió el marcador para La Academia a los 23 minutos, mientras que Gustavo empató para el Timao a los 43 del ST. El campanense Leonardo Sigali fue titular y vio la tarjeta amarilla sobre el final del encuentro. La revancha se jugará el próximo miércoles 27 en Avellaneda. COPA LIBERTADORES Además de Talleres de Córdoba (ante San Pablo de Brasil) y Libertad de Paraguay (donde juega el campanense Adrián Martínez, autor de cuatro tantos en la serie frente a The Strongest de Bolivia), los equipos que también superaron la segunda fase previa de la Copa Libertadores fueron: Atletico Mineiro (5-4 a Danubio de Uruguay en el global), Melgar de Perú (1-0 a Universidad de Chile), Palestino de Chile (en penales versus Independiente Medellín), Caracas de Venezuela (por gol de visitante sobre Delfín de Ecuador), Defensor Sporting de Uruguay (sobre Barcelona de Ecuador, gracias al 3-0 que le dio la CONMEBOL en el partido de ida por mala inclusión de un jugador en el elenco ecuatoriano) y Atlético Nacional de Medellín (sobre La Guaira de Venezuela). PRIMERA B METRO La 24ª fecha de esta categoría comenzará esta tarde con el partido que jugará J.J. Urquiza (último en la tabla de Promedios) frente a San Telmo (12º con 27 puntos) desde las 17 horas. PRIMERA C Cuatro partidos pondrán en marcha hoy la 23ª jornada de la divisional: Villa San Carlos (4º con 35 puntos) vs L.N. Alem (10º con 31), Victoriano Arenas (8º con 32) vs Cañuelas (18º con 20), Berazategui (12º con 28) vs Midland (5º con 35) e Ituzaingó (15º con 24) vs Laferrere (3º con 36).

