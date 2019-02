Volar con EPOC: Consejos previos para un viaje en avión

Aquellos pacientes con esta patología podrían sufrir una disminución de oxígeno en sangre ¿Cómo detectarlo previamente y de qué manera puede solucionarse? En los últimos tiempos, los viajes aéreos se volvieron habituales y la cantidad de personas que se trasladan aumenta año a año de manera casi exponencial. No cabe duda de que en esta población de viajeros existan pacientes con distintas patologías respiratorias crónicas tales como Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), asma, fibrosis pulmonar, entre otras, así como aquellos que padecen diferentes enfermedades vasculares y que podrían verse afectados durante su viaje. Teniendo en cuenta que la EPOC tiene una alta incidencia en la población general y que la misma sigue aumentando en nuestro medio -tanto en hombres como especialmente en mujeres- es que la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria acerca información para los viajeros que padecen esta patología y están planeando un viaje en avión. ¿Quiénes deben tomar recaudos a la hora volar? Es recomendable que los pacientes con enfermedades asociadas, tales como enfermedad cardiovascular, tratamiento inmunosupresor o recuperación total luego de una exacerbación, sean convenientemente evaluados por un médico especialista, ya que su condición podría influir en la decisión de viajar con seguridad. Asimismo, es necesaria una correcta evaluación de aquellos pacientes que durante viajes anteriores han tenido síntomas tales como disnea, dolor torácico, confusión o síncope, EPOC severo o enfermedad bullosa. También hay que tener en cuenta que algunas enfermedades asociadas podrían empeorar con la falta de oxígeno. Hablamos de patologías como la enfermedad cerebrovascular o cardíaca, hipertensión pulmonar, riesgo o antecedente de tromboembolismo venoso o pulmonar, tuberculosis pulmonar, entre otras. Es muy importante saber que las cabinas de los aviones están presurizadas solo a 550 mmHg, por lo tanto, en estas condiciones los viajeros pueden sufrir una disminución de oxigenación en sangre. Mientras que las personas sin enfermedad pulmonar no se ven afectadas, algunos pacientes con EPOC pueden sufrir disminución de la oxigenación, con valores de saturación de oxígeno riesgosos durante el trayecto. Esto puede llevar a un aumento importante de la disnea, taquicardia, palpitaciones y aumento de la presión arterial. Todo esto se exagera durante actividades físicas livianas, tales como caminar hasta el toilette o acomodar el equipaje. ¿Cómo saber si un paciente corre riesgos en altura? Aquellos pacientes que a nivel del mar tienen una saturación menor de 92% requerirán oxígeno suplementario durante el vuelo. Aquellos que presenten saturación mayor de 92% y sobre todo obstrucción severa o muy severa de la vía aérea, deberán realizar la llamada Prueba de Simulación de Altura. La misma reproduce las condiciones de presión barométrica que se pueden encontrar durante el vuelo. Durante la misma se elige el peor escenario posible con una altura de 2500 metros, lo permite predecir con cierta exactitud la saturación de oxígeno que tendrá el paciente durante el vuelo. Si fuera por debajo de los valores de seguridad, el paciente requerirá oxígeno suplementario durante el vuelo. La prueba de Simulación de Altura se puede realizar en una cámara hipobárica a 550 mmHg de presión, que es la que mantiene eventualmente, la cabina del avión a altura de vuelo. Sin embargo, en nuestro medio hay pocas cámaras hipobáricas y no son todas accesibles. Existe una forma más simple y generalmente utilizada que es la que el paciente respire una mezcla con menor contenido de oxígeno (15.0 %) que simula la cantidad que se respira en la cabina a altura de crucero. La respiración de esta mezcla gaseosa se mantiene durante 20 minutos monitorizando la saturación y si cae por debajo de 85% indica que el paciente requerirá oxígeno suplementario durante el vuelo. Cabe aclarar que el resultado positivo de esta prueba no impide la realización del viaje, sino que demuestra la necesidad de utilizar oxígeno suplementario durante el vuelo. Asesoró: Dr. Guillermo A. Raimondi, Neumonólogo (MN 38588), Socio Fundador de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

Volar con EPOC: Consejos previos para un viaje en avión

