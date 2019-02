Señales que tu hijo está preparado para aprender a leer

P U B L I C







En edad no lo es todo. Aprender a leer no es tanto una cuestión de edad sino de madurez. Por tanto, no todos los niños están preparados a la misma edad. Cuando lo esté, los progresos serán muy rápidos. ¿A qué edad deben empezar a leer y escribir los niños? Nuestra legislación dice que en Primaria, es decir, a los 6 años. Eso no significa que antes no puedan conocer las bases de la misma. De hecho, tanto el método tradicional –que a los 3 años comienza con la grafomotricidad para practicar los movimientos de la escritura– como el global y el constructivista –que enseñan palabras y textos desde los 3– trabajan esta materia en Preescolar. El método Montessori insiste en que el aprendizaje de la lecto-escritura es un proceso continuo que tiene lugar en paralero con el desarrollo cerebral. Los niños pasan por periodos sensibles que les hacen muy reactivos a ciertas enseñanzas. Aprovecharse de estos periodos sensibles que se producen entre los 3 y 5 años hace que el niño aprenda más facilmente, con mayor eficacia y con mayor motivación. Los signos externos Partiendo de la base de que no todos los alumnos progresan a igual ritmo ni tienen la misma madurez mental y de que la enseñanza debe ser individualizada, los especialistas consideran que un niño estará preparado para leer y, sobre todo, para escribir cuando haya adquirido las siguientes habilidades: Buen manejo del lenguaje El niño tiene que comprender y expresarse bien y pronunciar correctamente. Desarrollo psicomotor adecuado Debe entender conceptos como antes y después. También debe controlar conceptos como arriba, abajo, derecha e izquierda. El manejo de su mano -psicomotricidad fina- le debe permitir reproducir trazos, controlando la presión en el lápiz. A nivel afectivo, debe estar motivado Aprender a leer exige un esfuerzo importante. Hay que fijarse mucho, repetir y repetir. A esta edad, muchos niños demuestran ese empeño. Pero otros no tienen suficiente tesón, probablemente porque aún no se han enfrentado a las dificultades. En este sentido, la motivación tanto en el colegio como en casa es fundamental. Asesoramiento: Gema Aguado, profesora de educación infantil y especialista en pedagogía.



Señales que tu hijo está preparado para aprender a leer

