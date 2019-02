Reclamo por supuesto suicidio en la Unidad Penitenciaria 21

Ayer por la tarde, familiares, amigos y vecinos de Miguel Ledesma, cortaron el cruce bajo nivel del puente de Mc Donald’s reclamando justicia. Ledesma, acusado de violar a su cuñada de 14 años, habría recibido amenazas de su suegro, ex agente del servicio penitenciario. Por esa razón, había solicitado que de ser detenido en un Penal, no fuera en el de Campana. Una compleja trama que culminó con la muerte de Miguel Ledesma (30) el pasado 1 de febrero mientras se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria 21 de Campana fue develada ayer por la tarde a la prensa cuando familiares, amigos y vecinos del barrio Dallera decidieron cortar el cruce bajo nivel del puente de Mc Donald’s reclamando justicia. El caos vehicular generado por el corte pasó a segundo plano cuando sus hermanas, mujer, y amigos relataron su versión de los sucesos que tuvieron lugar días atrás, cuando la suegra de Ledesma, Rosana Almua, lo acusó en la Fiscalía 3, a cargo de la Eleonora Day Arenas, de haber violado a su hija (y cuñada de Ledesma), una menor de 14 años. Según los dichos de los familiares a la prensa, la DDI lo fue a buscar al domicilio del padre Ledesma, en la calle Viamonte del barrio Dallera, para que preste declaración el pasado 23 de enero. Pasadas las horas, y sin novedades, sus familiares decidieron ir hasta el destacamento policial para saber de su paradero; y alrededor de las 22 lo ven bajar de un móvil ya esposado y con destino a la comisaría de Garín. "No sólo lo detuvieron sin ningún tipo de pruebas, sino que además estaba acordado que si lo trasladaban a un penal, no podía ser a la Unidad 21 porque el padre de mi hermana lo había amenazado. Mi padrastro se llama Sergio Geréz y trabajó muchos años en el Servicio Penitenciario, en la 21 y en la 41 y lo amenazó. Gritó a los 4 vientos que iba a llamar a donde sea, para que a mi marido me lo maten", dijo la esposa de fallecido, Araceli Geréz. Araceli también dijo "a nosotras (por ella y su hermana) también nos pasaron cosas, y mi madre en su momento lo escondió", y que su madre "quería arruinar a Miguel porque ella es una mala persona, no puede ver a nadie bien, y lo logró. A Miguel me lo mataron como a un perro. Por eso queremos que esto no quede en la nada y se investigue hasta las últimas consecuencias". También aseguró que tiene en su poder fotos del cadáver de Miguel y sospecha que su esposo no se suicidó: "El cuerpo estaba todo golpeado, lleno de marcas. La marca en el cuello era la más chica", señaló. Si bien en el penal existen cámaras de seguridad en las celdas, no existe ningún registro del suceso que tuvo lugar el 1 de febrero, dado que el circuito cerrado de la Unidad 21 habría dejado de funcionar luego de un corte en el suministro eléctrico que tuvo lugar el martes 29 de enero a las 23:45, detallaron los manifestantes, quienes también cargaron contra la Fiscal Day Arenas, pidiendo su destitución por mal desempeño. Según los familiares reunidos en el lugar, no habría pruebas materiales contra Ledesma para haberlo detenido, y que la Cámara Gesell para indagar a la menor implicada recién estaría disponible en septiembre próximo. Además, señalaron que el verdadero violador de la menor sería un tío, de quien no dieron el nombre, pero aseguraron que ya habría abusado a otra menor integrante de la familia. "Nosotros somos gente humilde, ellos son poderosos. No queremos que se tape todo y que la muerte de Miguel quede en la nada", culminaron. Miguel Ledesma falleció el viernes 1, al tercer día de ingresado en la Unidad Penitenciaria 21.

Cerca de un centenar de familiares, vecinos y amigos de Miguel Ledesma cortaron el paso en el distribuidor del barrio lubo, cerca de la rotonda.





Durante la rueda de prensa, la esposa del fallecido y sus familiares señalaron a un tío como el verdadero responsable del supuesto abuso, quien ya habría atacado a otra integrante de la familia.





El corte del cruce bajo nivel del puente de la Ruta 9 tuvo lugar entre las 17 y las 19.

#Ahora Vecinos y familiares de Miguel Ledesma piden justicia por Miguel Romero, quien sospechan fue asesinado en la Unidad 21, encubierto como un suicidio el viernes 1 de febrero #Video pic.twitter.com/Kb0s31FoK1 — Magui Felizia (@mawifelizia) 15 de febrero de 2019 #Dato Vecinos y familiares de Miguel Ledesma marcharon de Villanueva hasta la rotonda de McDonald's pidiendo justicia, por la muerte dudosa dentro de la U21 del penal de Campana pic.twitter.com/fzVfIebelc — Daniel Trila (@dantrila) 15 de febrero de 2019

Reclamo por supuesto suicidio en la Unidad Penitenciaria 21

