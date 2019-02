Vecinos de Los Pioneros cortaron una mano de la Ruta 6 para reclamar obras

Aseguran que el Municipio no atiende sus necesidades. Y aseguraron que, si hoy no va el intendente, volverán a bloquear la circulación de la autovía. Vecinos de Los Pioneros se manifestaron en la tarde de ayer cortando la mano a Campana de la Autovía 6 en reclamo de obras de mantenimiento e infraestructura para el barrio. Advirtieron que volverán a hacerlo si en las próximas horas Abella o un funcionario de relevancia no se entrevista con ellos. El piquete solo afectó un sentido de circulación de la ruta. Fue realizado a la altura de la entrada al barrio. Un móvil policial custodió la zona. No se registraron incidentes de ningún tipo. Yanina Barrionuevo, vecina de Los Pioneros, aseguró a La Auténtica Defensa que "el barrio se encuentra en un estado de total abandono", que cuando llueve "las calles son intransitables" y que en algunas zonas los pastos "sobrepasan la altura de una persona". La mujer afirmó que junto a otros habitantes de Los Pioneros difundieron sus reclamos por los medios y lograron "que por lo menos corten el pasto de la plaza pública, pero quedó por la mitad el trabajo". Además, continuó, "falta iluminación y hay que recordarle a la gente encargada de recolectar la basura que no se olviden" del barrio. Respecto a ese punto, señaló que la recolección se hace en la plaza principal y no en la puerta de cada hogar. "Hace unos meses llevaron tosca para arreglar las calles y quedó todo a medias nuevamente. Comienzan el trabajo para conformarnos parece y nunca finalizan", se quejó la vecina, quien también exigió obras en la Autovía 6, de jurisdicción provincial: "La ruta por la noche solo tiene iluminación antes de llegar a la cárcel, dónde se encuentra la misma, y todo lo demás sin luz, además de que los pastos de la entrada sobrepasan una persona también". Por su parte, la vecina Karina Turlo lamentó que el barrio no tenga "cloacas, agua potable ni zanjas" y criticó contar en la ciudad con un Municipio que "no se hace presente". "El Municipio no se hace presente, es un abandono terrible. No tenemos cloacas, ni agua potable. No tenemos recolección de pastos, aunque lo embolsemos no viene. No tenemos zanjas", enumeró la vecina. "Lo que es tema luz es deficiente. Con la luz dependemos para todo, no tenemos agua potable, no tenemos gas natural. Cada vecino paga sus impuestos y el Municipio no lo retribuye", añadió. Asimismo, criticó la frecuencia del transporte público, lo que complica la movilidad de los habitantes del barrio, que deben depender de un vehículo propio para ir y venir. Lejos de esperar a ver qué efecto surte su reclamo, este sábado los vecinos aguardan al pie de cañón por la aparición de algún político. Algunos esperan que el propio intendente desembarque en el barrio. "Supuestamente se acercará a la entrada del barrio el intendente Sebastián Abella. Veremos cómo sigue", dijo Yanina Barrionuevo.

#Ahora Piquete en ruta 6 reclamando obras y mejoras en el barrio Los Pioneros, presentes móvil de Comando zona 8 y Policía Vial pic.twitter.com/jnX3oNipQ7 — Daniel Trila (@dantrila) 15 de febrero de 2019

Vecinos de Los Pioneros cortaron una mano de la Ruta 6 para reclamar obras

