Por la derrota frente a Central Córdoba de anoche, Villa Dálmine perdió una posición en el inicio de la fecha, dado que fue superado por el elenco santiagueño. Y en caso que ganen Almagro y Agropecuario podría salir de la zona de clasificación al Reducido (Platense queda libre).

Esta 16ª fecha continuará hoy con los siguientes partidos: Los Andes vs Agropecuario, Nueva Chicago vs Santamarina, Ferro Carril Oeste vs Instituto, Brown (A) vs Temperley, Sarmiento (J) vs Mitre (SdE) y Atlético Rafaela vs Arsenal.

En tanto, mañana domingo jugarán: Almagro vs Gimnasia (M), Guillermo Brown (PM) vs Gimnasia (J), Independiente Rivadavia vs Deportivo Morón y Olimpo vs Defensores de Belgrano. La fecha se cerrará el martes con Quilmes vs Chacarita.