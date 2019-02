Comenzará a implementarse este año tras la aprobación de una ordenanza que determina la obligatoriedad de ofrecer productos y viandas sanas en los kioscos y bufetes escolares. Previo al inicio del ciclo lectivo 2019, el Municipio lanzó el programa "Kioscos saludables". Dicho programa se pondrá en marcha tras la aprobación de una Ordenanza Municipal que determina la obligatoriedad de ofrecer productos y viandas sanas en los kioscos y bufetes escolares. Esta iniciativa fue impulsada desde la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat y la Dirección de Salud Comunitaria del Municipio con el apoyo de la Jefatura de Gabinete – a través de la Dirección de Educación – y la Dirección de Habilitaciones. "Queremos tratar la problemática desde la temprana edad y, a través de la sanción de esta ordenanza, apuntamos especialmente a la población escolar. Buscamos prevenir el sobrepeso y la obesidad que en la edad adulta termina derivando en otras problemáticas de salud", destacó la secretaria de Desarrollo Social, Cecilia Acciardi. Según indicó la funcionaria, un 30% de la población escolar –en especial alumnos de preescolar y primer grado- presentan sobrepeso. Se trata, según advirtió, de "una estadística preocupante". La ordenanza no determina ningún tipo de prohibición dado que los kioscos podrán seguir vendiendo sus tradicionales productos. No obstante, establece la obligación de incorporar opciones de productos saludables para que los chicos puedan optar por alimentos sanos. Acciardi también informó que esta ordenanza prevé también la puesta en marcha de otro tipo de acciones dentro de las escuelas a fin de promover y cambiar hábitos alimenticios. Entre ellas, destacó la realización de charlas y capacitaciones. "Estamos muy contentos de trabajar en esto. Esperemos que el impacto sea alto. Apostamos a un cambio paulatino en los hábitos", cerró Acciardi. CHARLA INFORMATIVA Para brindar detalles de este programa, se realizará una charla obligatoria de carácter informativo y de concientización este miércoles 20 a las 8.30 en el Centro Educativo Municipal (Castelli 562). "Está destinada a la comunidad en general y en especial a kiosqueros, representantes legales de colegios, directivos y referentes de cooperadoras", comentó la directora de Salud Comunitaria, Eleonora Penovi. Y consideró "muy importante" sumar adhesiones a este programa. "Los alimentos saludables en pediatría son muy importantes ya que tener buenos hábitos de alimentación a temprana edad es una de las formas de prevenir enfermedades a futuro", enfatizó. "Por eso – completó - queremos brindar no solo oportunidades para elegir qué comer sino también herramientas para que los adultos puedan acompañar a los niños durante su crecimiento." Según informaron desde el Municipio, dado que la charla es obligatoria, para aquellos kiosqueros y directivos a cargo de quioscos que dependen de cooperadoras que no puedan asistir en esta oportunidad, habrá un segundo encuentro con fecha a confirmar.







Acciardi y Penovi dieron detalles del programa.



El Municipio lanzó el programa "Kioscos saludables"

