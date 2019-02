Continúan los "wheelies" en El Campito

Una cámara privada detectó a otro joven practicando la peligrosa acrobacia en la zona del barrio Dálmine Ayer circularon por las redes sociales nuevas imágenes de una moto realizando un "weelie" y ni siquiera portando casco en la esquina de Sáenz Peña y Da Vinci, exactamente donde hace un año casi pierde su vida Silvana Preiser al ser impactada por un menor de 14 años realizando la misma peligrosa acrobacia mientras manejaba una Honda Tornado. La imagen ahora en cuestión fue registrada este jueves 14, aproximadamente a las 19:45, donde, además, a escasos 15 metros se encuentra uno de los domos del CIMoPU. Consultado un vecino del lugar, comentó: "La conductora de la camioneta blanca por suerte logró visualizar la maniobra y descendió de su vehículo una vez que la moto pasó por al lado. Si la agarraba bajando de la camioneta, podría haber sido un desastre. El tipo pasó a toda velocidad y dobló por Verdi hacia la avenida Mitre. La moto era negra, tipo cross, no llevaba casco". Días atrás, entrevistamos a Federico Cámara quien, recién llegado al barrio y sorprendido por la repetición de "weelies" particularmente los fines de semana que se dan en el lugar, comentó: "Este no es el barrio que yo dejé en el año 2000. Era tan tranquilo que por acá los padres enseñaban a andar en bicicleta a sus hijos. Hoy tenés que andar con cuatro ojos" y en ese sentido, agregó: "Yo alquilo y mañana puedo decidir mudarme, pero el problema le queda a la ciudad. Mi intención es que se visualice eso. En cualquier proceso de mejora uno primero tiene que reconocer el problema. Luego, puede tomar una acción preventiva o correctiva. Me parece que hay que armar un plan una estrategia para terminar con esto. Son sólo 4 cuadras que son las más calientes y, dadas las circunstancias, puede ocurrir otra desgracia en cualquier momento". Luego de la publicación, el Director General de Tránsito y Transporte de Campana, Alejandro Barja, concedió una entrevista para hablar del tema. "20 inadaptados no pueden quedarse con el descanso del barrio o quedarse con el tiempo libre de una familia que va a disfrutar el espacio público. En eso estamos de acuerdo todos" señaló el funcionario en nuestra edición del domingo y prometió novedades.

"PARA MUESTRA BASTA UN BOTÓN" DICE EL REFRÁN. LAS PIRUETAS EN MOTO SIGUEN

#LocalesPolicialesSociedad Siguen los "wheelies" en el barrio Dalmine: Federico Cámara y Celeste Norese: dos miradas sobre el fenómeno de "el campito" del barrio Dalmine ... https://t.co/gdCwkmRcy5 | Campana — La Autentica Defensa (@LADdigital) 7 de febrero de 2019 #LocalesPolicialesSociedad Barja promete novedades para "el campito": "20 inadaptados no pueden quedarse con el descanso del barrio o quedarse con el tiempo libre de una familia que va a disfrutar el espacio público", señala el Director… https://t.co/5DhrRb0Q8F | Campana — La Autentica Defensa (@LADdigital) 10 de febrero de 2019

Continúan los "wheelies" en El Campito

