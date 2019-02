La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/feb/2019 Cuento:

La azul con nubecitas

Por Cristina Colombo







La escucho abrir la puerta entre ruidosos malabares de llaves y hombro y huelo, desde la cocina donde espero apoyado en la heladera, el olor a albahaca que despide el remolino de su pelo cuando lo sacude molesta, por encima de su mirada. El mediodía ya es una furiosa certeza y el sol que traspasa la lona de la cortina, cae derrochando poder sobre su cara mojada de sudor, en donde brillan las gotitas que terminan cayendo desde el cuello al escote. Deja la bolsa sobre la mesada y las redondeces de naranjas y tomates resbalan y caen al suelo, lo que provoca en su boca un gesto de fastidio. Antes de agacharse a levantar el desorden de amarillos y rojos me da un beso breve y sus labios, sin detenerse demasiado en los míos, me pegotean de sabor a frutillas, esas que quedaron en el fondo de la bolsa aplastadas entre el meloso perfume de las zanahorias, que asoman atrevidas entre los pliegues arrugados de la bolsa ligera. El borde de su vestido se desliza sobre su nalga y arrima a mí visión la puntilla de su bombacha, una que yo reconozco como la azul con nubecitas, esa que deja al descubierto parte de esas nalgas, justo al borde de la última nube, antes de la costura. Gira sobre sus rodillas, choca su mirada marrón con mis pies, levanta los ojos y me mira. Así, arrodillada, tiene la mansedumbre de una doncella, pero la voz que surge de su garganta, es potente, cuando me increpa: -"¿Qué me decís si te corrés, movés el culo y me ayudás a juntar el desparramo? La miro desde mi acomodada posición y fijo la mirada en el pelo caído sobre su frente furiosa, en el cuello estirado hacia atrás, al límite de la tensión, me detengo en su senos blancos, apretados en un corpiño, también de puntilla azul con nubecitas, bajo mi rodilla al piso, la cubro en el abrazo poderoso, le corro el pelo tras la oreja, y acerco un susurro a su endiablada oreja: -"Tenés razón, te ayudo"… Cristina Colombo

Imagen ilustrativa, selección del editor.



Cuento:

La azul con nubecitas

Por Cristina Colombo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: