MARCHE PRESO El abogado Marcelo D´Alessio fue detenido ayer por orden del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla bajo el cargo de extorsión, por haberle exigido 300 mil dólares supuestamente en nombre del fiscal Carlos Stornelli a un empresario agropecuario para no ser involucrado en la denominada "causa de los cuadernos". Fuentes judiciales informaron a NA que el abogado fue detenido en su domicilio en el exclusivo country Saint Thomas, en el partido bonaerense de Canning. D´Alessio fue arrestado por personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) tras la orden del juez y quedará incomunicado hasta ser indagado este sábado en el juzgado de Dolores. La investigación que lleva adelante el magistrado se basa en la denuncia por extorsión que hizo el empresario agropecuario Pedro Etchebest. INFLACIÓN En enero se volvió a acelerar la inflación al 2,9% y fue mayor a la prevista. Analistas del mercado estimaban una inflación de entre 2,5% y 2,85%. El rubro Alimentos y Bebidas, que más incidencia tiene en los sectores de menores recursos, registró en el primer mes del año un aumento superior al índice general, ya que fue del 3,4%. El sector que más subió en enero fue Comunicación con el Luego de cerrar el año pasado con una inación del 47,6%, la más alta en 27 años, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero marcó un 2,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato se ubicó por encima a lo previsto por analistas del mercado, que estimaban una inación de entre 2,5% y 2,85%. El rubro Alimentos y Bebidas, que más incidencia tiene en los sectores de menores recursos, registró en el primer mes del año un aumento superior al índice general, ya que fue del 3,4%. REPRESION La Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió ayer una protesta de vendedores de verduras en Plaza Constitución. El hecho ocurrió a las 11 de la mañana cuando feriantes convocados por la Unión de Trabajadores de la Tierra intentaron instalarse en la plaza para regalar verdura. La Policía impidió que los vendedores avanzaran y, en medio de empujones, tiraron gas pimienta y balas de goma y secuestraron decenas de cajones de verduras. El hecho ocurrió delante de decenas de vecinos que se acercaron para poder llevarse verduras a muy bajo precio. El secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro, explicó que "hay una intencionalidad política detrás. Desde ayer les están diciendo que no solicitaron el permiso". Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) denunciaron "represión" y el "secuestro de comida" cuando se pretendía "hacer llegar en un precio justo la verdura al pueblo". CAIDA LIBRE El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, admitió ayer que "la mayor caída del empleo" se registra en la actividad industrial, y afirmó que el Gobierno está muy concentrado" en reducir el nivel de informalidad laboral. El funcionario aseguró que la cuestión laboral "es una preocupación diaria" de su gestión, y resaltó: "Nuestro centro de atención de la economía está en la generación de empleo formal, de calidad y con derechos que puedan proteger a los trabajadores". "Es por este motivo que estamos tan concentrados en trabajar contra la informalidad laboral, que en los últimos treinta años no ha bajado del 30%", añadió Sica, en declaraciones a radio Continental. res más dinámicos en la generación de empleos son los de de servicio".

Breves: Noticias de Actualidad

