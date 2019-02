La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/feb/2019 Opinión:

Derecho a la información

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Tal como muchos suponían, el gobierno está más preocupado por ganar las próximas elecciones que por resolver los enormes problemas que de la mayoría de la población tiene para poder sostener un nivel de vida aceptable. Para lograr una victoria que se muestra cada vez más lejana el macrismo trata por todos los medios que dispone de fortalecer su relato para lo que necesita imperiosamente ocultar la realidad que le es sumamente adversa. Como Cambiemos tiene una casi enfermiza adicción a las encuestas y a los grupos focales (focus group en inglés) ven que el impresionante blindaje con que cuenta está teniendo algunas fisuras que permiten que la indomable realidad sea conocida por la población. Una de estas fisuras, quizás la más importante, es el canal de noticias C5N y radio 10 cuyas audiencias no paran de crecer y por eso han resuelto que deben ser acalladas. Como no se animaron a cerrarlos o intervenirlos encontraron la manera de vaciarlos al impedir la apertura de una cuenta bancaria inembargable para ser usada exclusivamente para pagar los sueldos al personal mediante la acción de la AFIP y la complicidad de la justicia adicta. Recordemos que sus dueños están presos por una deuda con la AFIP por impuestos generada por otra empresa del grupo, la petrolera Oil y por lo cual afrontan un juicio de quiebra. Esta maniobra significa que los trabajadores del canal de cable y la radio que hasta ahora cobraban sus sueldos congelados desde la paritaria de 2016 en cuotas, a partir de esta decisión directamente dejen de cobrar con lo que suponen dejarían de emitir al quedarse sin personal. Como es fácil de comprender, una cosa es cobrar poco y en cuotas y otra infinitamente peor no cobrar nada. Aunque el poder ejecutivo nos tiene acostumbrado a su nulo apego a la constitución y a las leyes, debemos señalar que en un proceso de quiebra quienes deben cobrar en primer término son los trabajadores y que a partir de la reforma de nuestra carta magna del año 94 el derecho a la información tiene rango constitucional Este derecho significa que el estado debe garantizar que los ciudadanos puedan estar informado por la mayor diversidad de voces posible porque así se les posibilita que en una sociedad democrática puedan decidir libremente, libertad que desaparece si sólo escucha una sola campana aunque la misma sea reproducida por muchos medios tal como sucede con los llamados medios hegemónicos liderados por el grupo Clarín. Usted, estimado lector, puede no estar de acuerdo con la línea editorial de algún medio. Tiene la posibilidad de no leerlo, verlo o escucharlo. En lo que nadie debe estar de acuerdo es en silenciarlo, impidiendo totalitariamente que otro ciudadano pueda hacerlo, si es que está de acuerdo en vivir en un país democrático. Este gobierno que despotrica contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela está reproduciendo en nuestro país las peores prácticas de ese gobierno. Un viejo vals peruano dice que "tan sólo se odia lo querido". ¿Será que es lo que sucede en este caso? En el reciente día de los enamorados en la Casa Rosada se instaló la imagen de Romeo y Julieta como ícono del amor. ¿Será que como en la obra de William Shakespeare el gobierno de Cambiemos que empezó enamorando a gran parte de los argentinos terminará como tragedia?

