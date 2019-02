La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 16/feb/2019 "Hablemos de amor": con un café literario se celebró el Día de los Enamorados







La propuesta gratuita impulsada desde la Jefatura de Gabinete del Municipio permitió charlar, debatir y compartir -a través de lecturas y escritos- reflexiones sobre el verdadero amor. En el Día de los Enamorados, la comunidad pudo disfrutar de una propuesta diferente para celebrar el amor: un café literario en el Centro Educativo Municipal. Bajo la consigna "Hablemos de amor", la Jefatura de Gabinete a través de la Dirección de Educación y la Sociedad Argentina de Escritores Filial Campana invitó a disfrutar de un interesante espacio para charlar, debatir y reflexionar sobre el verdadero amor. "Más allá del Día de los Enamorados, estamos trabajando y celebrando el día del amor. Compartimos una charla debate. Leímos escritos para reflexionar en qué es y qué no es amor. Qué es el amor sano y qué es el amor enfermo", comentó la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, quien estuvo acompañada por la subsecretaria de Políticas Integrales de Cultura y Educación, Nelda García, y todo el equipo de trabajo del área. El encuentro incluyó la lectura de frases de Leopoldo Lugones y Jorge Luis Borges respecto al amor. Luego, con la moderación de Mariana Liruso de SAE Filial Campana y la psicóloga Lucía Semoloni, se compartieron otras lecturas dando lugar al debate. Hubo además un momento para la creatividad donde se desarrollaron diversos textos. Estos como también obras de los escritores presentes serán exhibidos durante un evento que se llevará a cabo este domingo, desde las 19, en la escalinata de la plaza Eduardo Costa. Schvartz indicó que este encuentro permitió pensar en cómo fortalecer el amor verdadero, libre y sano. Aquel amor que tiene que ver con el cuidado y respeto y no con la violencia o la sumisión. "Queremos un amor sano, no solo amor de pareja sino también con en la amistad, padres, hermanos, el amor en todos los sentidos. Nuestra sociedad transita por un momento donde hay mucha violencia. Sin duda, necesitamos el amor para crecer y progresar", completó la jefa de Gabinete.









#Ahora presente con su poesia @beatrizvalerio leida por Mariana Liruso #MasAmor #masamor pic.twitter.com/5CmR4CXrHH — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 14 de febrero de 2019 Cafe Literario, charla y debate sobre el amor. #MasAmor #DiaDeLosEnamorados pic.twitter.com/QJqTvnLLd0 — MunicipalidadCampana (@campanagov) 14 de febrero de 2019 #AHORA cafe literario @campanagov vivi un noviazgo sin violencia #masamor #MasAmor pic.twitter.com/tSwPiMXUle — Romina Buzzini (@RominaBuzzini) 14 de febrero de 2019

