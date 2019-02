Los padres de Matías condicionan su dedicación al mundo digital a los resultados escolares

Se trata de Matías Muñoz (11) quien tiene aproximadamente 300 vídeos publicados en su canal titulado "MatCrack Pro". Desde mayo de 2018 hasta el presente el canal pasó de tener 1000 suscriptores a 127.000 y el canal ya alcanzó los 30 millones de visualizaciones. Desde hace un tiempo pensar en youtubers es pensar en jóvenes que quieren mostrar sus gustos a través de la plataforma online. En este caso, con tan solo 11 años el joven zarateño Matías Muñoz recibió días atrás un reconocimiento por Youtube con la placa de plata al atravesar la barrera de los 100.000 suscriptores de su canal "MatCrack Pro". "Estoy muy contento, muy feliz...no podía creerlo cuando me enteré", cuenta Muñoz en diálogo con La Auténtica Defensa. El joven abrió su canal en abril de 2016, solo con intenciones de divertirse y volcar sus ideas en vídeos para compartirlos con amigos y familiares. "Sentí interés al ver lo que hacían otros youtubers y ahí se me ocurrió abrir mi canal propio. Me gustó crear videos online con ayuda de mis amigos armando historias, personajes, entre otras cosas", agrega. Recién hace un año sorpresivamente comenzó a incrementarse de manera significativa el número de seguidores atraídos por el canal, pasó de tener 1000 suscriptores a 127.000. Tiene aproximadamente 300 vídeos publicados, algunos de ellos superaron los 4.000.000 de reproducciones. El canal alcanzó en total los 30.000.000 millones de visualizaciones a la fecha, con un promedio mensual de 3.000.000 de vistas. Su audiencia la componen principalmente niños de países de habla hispana, siendo México y Argentina los países que abarcan el 50% de sus seguidores. La cuenta está monetizada desde mayo del año pasado, eso permite que distintas empresas publiquen sus avisos en el canal. Son vídeos que retratan distintas historias de sus personajes, todas ellas vinculadas a juegos populares como Minecraft o Fornite, entre otros. Con creatividad, ingenio y humor captó su atención con sus series animadas. Su familia y sus amigos son sus fieles seguidores pero entre sus admiradores destaca a "Rubius". Youtuber español de 28 años, es el tercero en lengua española y el 16º canal con más suscripciones de YouTube a nivel global. Matías es hijo de Vanina y Guillermo. Tiene una hermana Mora (6). Estudia en el Instituto de Vanguardia de Zarate. En diálogo con nuestro medio su madre asegura que "si bien permitimos que nuestro hijo despliegue su imaginación en su canal y ocupe algo de su tiempo, la continuidad de su actividad se encuentra estrictamente condicionada a su compromiso con los estudios y la práctica de algún deporte. El cumplimiento de sus obligaciones es el pasaporte indispensable que Matías debe exhibir para encontrarse con su pasión". Haciendo un balance del uso de la tecnología el joven considera "me atrae bastante y es fundamental hoy en día para tener mucha información. Particularmente no lo uso únicamente para los juegos sino también para estudiar, leer, entre cosas". Tener el canal; "empezó y sigue siendo para mí un juego, no conozco ninguna fórmula, sí hacer lo que te gusta y poder compartirlo con la gente que te sigue. En mi caso tratar de ser lo más auténtico posible y volcar en el video las historias que se vienen a mi cabeza".

Matías Muñoz con el reconocimiento de Youtube por superar los 100.000 suscriptores en su canal “MatCrack Pro"







Un joven zarateño reconocido por YouTube con placa de plata

