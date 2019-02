El entrenador se refirió a la dura derrota sufrida por Defensores de La Esperanza ante La Sonia, ya pensando en lo que se viene: Maipú de Zárate, mañana 17.30 horas como visitante. La Zona G tiene un claro dominador: La Sonia de José C. Paz, que el pasado domingo le propinó una derrota a Defensores de La Esperanza, al que superó 7-0 en cancha de Puerto Nuevo para sumar su cuarta victoria consecutiva. Sin embargo, la lucha por la segunda posición está muy cerrada todavía: Lima FC tiene 6 puntos, mientras que el Verdinegro y Maipú de Zárate suman 3 unidades cada uno. "La dura derrota del domingo tocó muy adentro al equipo, como que nos sentimos defraudados por nosotros mismos. Pero eso nos llevó a comprometernos y a tratar de revertir esto sí o sí", explicó Cristian Tejera, DT del equipo campanense. En busca de la recuperación, el Defe enfrentará mañana domingo a las 17.30 como visitante a Maipú de Zárate, al tiempo que esperará que La Sonia estire su buena racha como local frente a Lima FC. "Vamos a salir a ser los protagonistas del partido. Tenemos equipo como para lograrlo y esperamos volver con un buen resultado de Zárate", agregó el entrenador del Verdinegro. En tanto, respecto a la derrota sufrida ante La Sonia como local, Tejera explicó: "Tuvimos 25 o 30 minutos muy buenos, generando dos chances claras. Pero en la primera distracción nuestra nos convirtieron. Y después quedamos 2-0 abajo y en el segundo tiempo sufrimos que ellos son un equipo bien aceitado, con muy buen estado físico y capacidad técnica para aprovechar las contras. Pero estoy tranquilo porque el Defe no es el equipo del último domingo. Somos un equipo que nunca se rinde y creo que ahora tenemos la mejor de las oportunidades para demostrarlo", cerró Tejera.



DT de Defensores de La Esperanza:

Cristian Tejera; "Somos un equipo que nunca se rinde"

