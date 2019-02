El partido debió suspenderse el pasado domingo por falta de policías. "El equipo está muy bien", aseguró el defensor Neri Ávalos de cara al partido de mañana frente a Social Obrero. El Tribunal de Disciplina de la Copa Federación Norte 2019 le dio por ganado a La Josefa el partido frente a Villariño de José C. Paz que debía disputarse el pasado domingo en Los Cardales y que se suspendió por falta de efectivos policiales, entre otros desacoples organizativos del conjunto de José C. Paz.. De esta manera, las posiciones de la Zona E quedaron lideradas por La Josefa y Sarmiento de Zárate con 9 puntos; mientras que Social Obrero de Zárate suma 6 y Villariño no tiene unidades. Así, este fin de semana puede ser vital para la resolución de este grupo: Sarmiento se enfrentará con Villariño, mientras que La Josefa recibirá mañana domingo a Social Obrero desde las 17 horas en el predio Héctor Fillopski de divisiones juveniles de Villa Dálmine. "Este partido nos puede asegurar la clasificación", señaló en ese sentido Neri Ávalos. "Saldremos a jugar y tratar de obtener la victoria sabiendo que nos podemos meter en los Octavos de Final, pero teniendo bien claro que el equipo rival plantea muy bien los partidos, es muy defensivo y juega al contraataque. Pero estamos dispuestos a dejar toda la entrega que sea necesaria para obtener los tres puntos", agregó el defensor del elenco campanense. Igualmente, en La Josefa hay confianza. Después del subcampeonato obtenido en la Liga Campanense, el equipo viene creciendo en esta Copa Federación. "Estamos muy bien, metidos, con ganas de hacer historia. A medida que van pasando los días, el equipo se va fortaleciendo cada vez más. Y eso es muy positivo", cerró Ávalos en diálogo con LAD de cara al encuentro de mañana frente a Social Obrero.



NERI ÁVALOS, DEFENSOR DE LA JOSEFA, QUE BUSCA ASEGURAR SU CLASIFICACIÓN A OCTAVOS DE FINAL.



La Josefa ganó los puntos ante Villariño

