Desde las 20 horas recibe a Carlos Pellegrini de Punta Alta. El último partido de la fase regular del Torneo Provincial de Clubes 2018/19 se jugará esta noche en nuestra ciudad: será a partir de las 20 horas, cuando Ciudad de Campana se enfrente a Carlos Pellegrini de Punta Alta en el gimnasio de Chiclana 209. El encuentro, correspondiente a la sexta y última fecha de la Zona C, no debería presentarle mayores complicaciones al CCC, que ya se aseguró el primer puesto de su grupo y está clasificado a los Cuartos de Final. Pellegrini, por su parte, llegará a Campana para despedirse del certamen. Igualmente, una victoria puede significarle mucho al Tricolor, que en caso de ganar se asegurará el segundo lugar de la Tabla General, con la posibilidad incluso de llegar al "1" dependiendo del resultado de Somisa de San Nicolás frente a Sporting de Mar del Plata (jugaban anoche, al cierre de esta edición). Esto tiene suma importancia para definir un mejor cruce en Cuartos de Final, pero además de cara al Final Four que definirá el ascenso al Torneo Federal: el mejor ubicado en la General de los cuatro equipos que superen los Cuartos de Final tendrá la posibilidad de organizar ese cuadrangular.



CIUDAD BUSCA TERMINAR LA FASE REGULAR LO MÁS ALTO POSIBLE.



Básquet:

Provincial; Ciudad de Campana cierra esta noche la fase regular

