VÉLEZ NO PUDO Anoche, en el inicio de la 19ª fecha de la Superliga, Vélez Sarsfield igualó 1-1 como local frente a Colón de Santa Fe. Hernán De la Fuente abrió el marcador para el Fortín a los 2 minutos, mientras que Luis "Pulga" Rodríguez empató para el Sabalero de penal, a los 37 del ST. Además, ayer, Unión de Santa Fe venció como local por 3 a 0 a Atlético Tucumán (Juan Mercier fue suplente) con un doblete de Franco Fragapane y un tanto de Mauro Pitton. Mientras que Belgrano de Córdoba y San Martín de Tucumán igualaron sin goles y siguen ambos en zona de descenso directo. Con estos resultados, Atlético Tucumán se mantiene en el tercer puesto junto a Boca con 32 puntos; Vélez llegó a los 30 y quedó en 6ª posición; mientras que Unión alcanzó a Aldosivi en el 9º lugar con 27 unidades. DEFENSA, POR LA PUNTA En la continuidad de esta 19ª fecha de la Superliga, Defensa y Justicia enfrentará hoy como visitante a Gimnasia y Esgrima de La Plata desde las 19.20 horas con la posibilidad de, en caso de sumar, quedar como único líder del campeonato. Además, hoy también jugarán: San Lorenzo vs Newells (17.10), Patronato de Paraná vs Aldosivi de Mar del Plata (19.20) y San Martín de San Juan vs Independiente (21.30). En tanto, mañana domingo se enfrentarán Rosario Central vs Tigre (17.10), Talleres vs Huracán (17.10), Boca Juniors vs Lanús (19.20) y Banfield vs River Plate (21.30). Mientras que el lunes se cerrará la jornada con Argentinos Juniors vs Estudiantes de La Plata (19.00) y Racing Club vs Godoy Cruz (21.10). PRIMERA B METRO Ayer, en el inicio de la 24ª fecha, J.J. Urquiza igualó 2-2 como local frente a San Telmo. La programación continuará hoy con otros dos partidos: Almirante Brown vs Fénix y Defensores Unidos vs All Boys (ambos encuentros se juegan desde las 17.00). PRIMERA C Cuatro encuentros abrieron ayer la 23ª fecha: Villa San Carlos 0-0 L.N. Alem, Victoriano Arenas 1-1 Cañuelas, Berazategui 1-1 Midland e Ituzaingó 1-0 Laferrere. La jornada continuará hoy con otros cinco cotejos: Excursionistas vs Sportivo Italiano, Central Córdoba (R) vs San Martín (B), El Porvenir vs Deportivo Armenio, Deportivo Merlo vs Argentino de Quilmes y Luján vs Lamadrid. Mañana se cierra la fecha con Sportivo Barracas vs Dock Sud. PRIMERA D La 18ª fecha de la categoría comenzará esta tarde con el duelo que sostendrán Atlas (2º con 28 puntos) y Juventud Unida (8º con 23). El líder del campeonato es Argentino de Merlo (33), mientras que Puerto Nuevo, que el lunes visita a Defensores de Cambaceres, se ubica en la 6ª posición con 24 unidades. COPA LIBERTADORES Quedaron definidos los cruces de la tercera y última fase previa por los cuatro lugares que restan completar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019: Talleres de Córdoba se medirá con Palestino de Chile (el ganador irá al Grupo A, donde ya está River), Libertad de Paraguay con Atlético Nacional de Medellín (Grupo H que integra Rosario Central). Atletico Mineiro de Brasil con Defensor Sporting de Uruguay (Grupo E) y Caracas de Venezuela con Melgar de Perú (Grupo F, donde está San Lorenzo). Los partidos de ida se jugarán la próxima semana y las revancha entre el 26 y 28 de febrero.

Breves: Fútbol

