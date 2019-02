Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 16/feb/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 16/feb/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

ARGENTINA OPEN: SEMIS Ayer se definieron los cuatro semifinalistas del ATP 250 que se está disputando en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El primero en avanzar a dicha instancia fue el italiano Marco Cecchinato, que superó 7-6 y 6-4 al español Roberto Carballes; luego, el bahiense Guido Pella levantó tres match points y terminó derrotando al español Jaume Munar por 6-7, 7-6 y 6-1; en el tercer turno, el austríaco Dominci Thiem (primer clasificado) eliminó al uruguayo Pablo Cuevas al vencerlo por 4-6, 6-4 y 6-3; y finalmente, en el cierre de la jornada, el argentino Diego Schwartzman derrotó al español Albert Ramos por 6-1 y 7-5. De esta manera, hoy se enfrentarán Guido Pella vs Marco Cecchinato a partir de las 14 horas; y Diego Schwartzman vs Dominic Thiem a continuación. Los ganadores definirán mañana esta nueva edición del Argentina Open.

Imagen ilustrativa BÁSQUET: INTERCONTINETAL En la Copa Intercontinental que se está disputando en Rio de Janeiro, San Lorenzo de Almagro (campeón de la Liga de las Américas) perdió 86-64 ante AEK Atenas (ganador de la Champions League). De esta manera, el Ciclón jugará por el tercer puesto frente a Austin Spurs, equipo de San Antonio en la Liga de Desarrollo de la NBA, que ayer perdió frente al anfitrión, Flamengo de Brasil. LA ROMPIÓ LAPROVITTOLA El base argentino Nicolás Laprovittola estableció nuevos records en la Copa del Rey al marcar 36 puntos y terminar con 50 de valoración en la victoria de su equipo, Joventut (Marcos Delia, 4 puntos), sobre el Baskonia (Luca Vildoza, 16 puntos) por los Cuartos de Final. El próximo rival del elenco de Badalona será Real Madrid, que ayer venció 94-63 a Estudiantes de Madrid con 16 puntos de Gabriel Deck y 7 de Facundo Campazzo. La otra semifinal la disputarán Tenerife (que derrotó 88-78 a Unicaja con 8 puntos de Nicolás Brussino) y Barcelona (86-79 a Valencia). CAMBIO EN LA SELECCIÓN Por un problema de visado, el alero Franco Giorgetti no podrá viajar a los partidos frente a Estados Unidos y Puerto Rico de la última ventana de las Eliminatorias Americanas para el Mundial de China. Por ello, en su lugar fue convocado Facundo Piñero, jugador de Instituto de Córdoba que participará por primera vez de la Selección Mayor. JUEGAN LOS JAGUARES Esta tarde, Jaguares recibirá la visita de Lions de Sudáfrica en el arranque de la temporada 2019 del Super Rugby. El partido se jugará desde las 18.40 en cancha de Vélez Sarsfield y tendrá transmisión de ESPN. La formación de la franquicia argentina será: Mayco Vivas, Agustín Creevy, Santiago Medrano, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Javier Ortega Desio, Rodrigo Bruno; Gonzalo Bertranou, Joaquín Díaz Bonilla; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Bautista Delguy; y Joaquín Tuculet. ESTRELLA EN ASCENSO La misionera Lucina Von der Heyde (22 años) fue elegida por la Federación Internacional de Hockey (FIH) como la mejor jugadora Sub 23 del mundo. Es la cuarta argentina en conseguir esta distinción después de Soledad García (2002 y 2004), Florencia Habif (2014) y María José Granatto (2016 y 2017). En tanto, el galardón a la Mejor Jugadora del Mundo quedó para la holandesa Eva de Goede, quien sucede a Delfina Merino.

