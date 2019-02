La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/feb/2019 Primera D:

Juega desde las 17 horas en Ensenada. Carlos Pereyra no podrá repetir la formación del triunfo ante Central Ballester porque Oscar Peñalba llegó al límite de amonestaciones. Por la 18ª fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo enfrentará mañana lunes como visitante a Defensores de Cambaceres en un partido que se jugará en el estadio 12 de octubre de Ensenada desde las 17 horas con arbitraje de Felipe Viola. Para el conjunto Auriazul será la oportunidad de seguir sumando puntos para afianzarse en el lote de equipos que estarían clasificando al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C (está 6º con 24 unidades). En ese sentido fue clave la victoria que consiguió el pasado lunes, cuando derrotó 3-0 como local a Central Ballester para cortar una racha de tres caídas consecutivas que empezaba a generar preocupación en el barrio Don Francisco. En la preparación de este compromiso, el DT Carlos Pereyra trabajó sabiendo que no podrá contar con Oscar "Chicho" Peñalba, quien llegó a las cinco tarjetas amarillas y deberá purgar una fecha de suspensión. Para reemplazarlo, "Jetín" evalúa a Eliseo Aguirre y Ezequiel "Noni" Ramón como principales alternativas. Entonces, la formación inicial que el Portuario presentaría mañana sería con Leandro Bonet; Joaquín Montiel, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Nahuel Banegas; Enzo Moreno, Kevin Redondo, Aguirre o Ramón, Mauricio Ruiz; Marcelo González y Nazareno Gómez. Defensores de Camba-ceres llega a este encuentro después de haber igualado sin goles frente a Liniers en su primer partido del año y tras caer 3-1 como visitante frente a Argentino de Rosario el pasado fin de semana. De esa manera, el conjunto de Ensenada sigue sin poder salir del último lugar de la tabla de posiciones, donde se encuentra con 11 puntos en 16 partidos. FECHA 18. La tercera jornada de la segunda rueda del campeonato de la Primera D comenzó ayer con el empate Atlas (2º con 29 puntos) por 2-2 frente a Juventud Unida (7º con 24) en General Rodríguez. Y continuará hoy con dos partidos: Real Pilar (3º con 28) vs Centro Español (12º con 15) y Muñiz (5º con 26) vs Claypole (9º con 22). Mañana lunes, además de Defensores de Camba-ceres vs Puerto Nuevo, también jugarán: Central Ballester (11º con 18) vs Argentino de Merlo (1º con 33) y Atlético Lugano (10º con 19) vs Liniers (8º con 23). Mientras que la fecha se cerrará el martes con Yupanqui (13º con 15) vs Argentino de Rosario (4º con 28).

MARCELO “COCO" GONZÁLEZ CONTINUARÁ COMO TITULAR DESPUÉS DE SU BUEN PARTIDO ANTE BALLESTER. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué Mañana se disputará el tercer enfrentamiento entre Puerto Nuevo y Defensores de Cambaceres. En sus dos anteriores encuentros se repartieron una victoria por lado. El primer partido fue el sábado 23 de octubre de 1976, por la quinta fecha de la rueda final por el ascenso a la Primera C. Ese día Defensores de Cambaceres se impuso 2-1 con goles de Gómez y Vera, mientras que Argés había marcador el empate transitorio para Puerto Nuevo. El segundo cotejo del historial se disputó el pasado 15 de septiembre, por la tercera fecha de la actual temporada de la Primera D y terminó con victoria 2-0 para el Auriazul gracias a un doblete de Santiago Correa (el segundo tanto fue de penal). La síntesis de dicho encuentro fue la siguiente: PUERTO NUEVO (2): Leandro Bonet; Lautaro Cuenos, Santiago Correa, Gonzalo Leizza, Sergio Robles; Kevin Redondo, Oscar Peñalba; Enzo Moreno, Carlos Tapia, Mauricio Ruiz; y Diego Pertossi. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Esteban Montesano, Nahuel Banegas, Eliseo Aguirre, Nicolás Colombano, Brian Figueroa, Tomás Solís y Cristian Rodríguez. DEFENSORES DE CAMBACERES (0): Sergio Meli; Enzo Caroccia, Octavio De Virgilio, Maxi Negrette, Julián Torres; Facundo Garzino, Brian Asteazarán, Brian Martínez, Mariano Romero; Leandro Ledesma y Lautaro Palacios. DT: César González. SUPLENTES: Thaiel Alegre, Mario Vega, Agustín Durán, Alejandro Viotti, Fabián Maidana, Tomás Squie, Braian Jones. GOLES: PT 42m Santiago Correa (PN). ST 7m Santiago Correa –de penal- (PN). CAMBIOS: ST 13m Squie x Torres (DC), 20m Maidana x Ledesma (DC), 29m Rodríguez x Petrossi (PN), Banegas x Ruíz (PN), 36m Colombano x Moreno (PN) y 38m Jones x Garzino (DC). EXPULSADO: ST 28m Tomás Squie (DC) CANCHA: Puerto Nuevo ÁRBITRO: Gonzalo Pereira

